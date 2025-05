1&1 - Aktie im Rampenlicht - 16.05.2025

1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von 1&1 einen Gewinn von +30,42 % verbuchen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,96 % geändert.

Der geplante Erwerb von mehr 1&1 -Anteilen durch den Mutterkonzern United Internet hat dessen Aktien am Freitag vorbörslich belastet. Während die Aktien von 1&1 vorbörslich vom Handel ausgesetzt waren, konnten die Titel von United gehandelt werden. …

United Internet will den Anteil am Mobilfunkbetreiber 1&1 weiter erhöhen. Über ein Angebot zum Kauf von rund neun Prozent der Anteile soll der Anteil am 1&1-Kapital von derzeit knapp 81 Prozent auf bis zu 90 Prozent erhöht werden, wie der im MDax …

EQS-News: United Internet AG / Key word(s): Investment Public acquisition offer for 1&1 shares at EUR 18.50 – United Internet's stake in 1&1 to be increased to up to 90% 16.05.2025 / 08:09 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content …