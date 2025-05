medondo holding AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

Unternehmen: medondo holding AG

ISIN: DE0008131350



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 16.05.2025

Kursziel: EUR 1,70 (bislang: EUR 2,00) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Wandelanleihen vorzeitig gewandelt



Gläubiger der beiden ausstehenden Wandelanleihen 2023/25 und 2023/26 haben ihre deutlich out-of-the-money gehandelten Wandelanleihen im Umfang von insgesamt EUR 2,7 Mio. überraschend vorzeitig in medondo-Aktien gewandelt. Der dem Umtauschverhältnis zugrundeliegende implizite Wandlungspreis lag bei EUR 1,50 bzw. EUR 1,15 je Aktie und damit um ein Vielfaches über dem aktuellen Aktienkurs von EUR 0,34. Der mit der vorzeitigen Wandlung verbundene Passivtausch hat eine signifikante Entschuldung der Gesellschaft und angesichts einer bisher zu begleichenden Verzinsung der Wandelanleihen von 6,0% bzw. 6,5% auch eine deutliche Verbesserung des Zinsergebnisses um - nach unseren Schätzungen - knapp EUR 0,2 Mio. pro Jahr zur Folge. Nach Adjustierung der Anzahl ausstehender Aktien, der Nettoverschuldung und des Zinsergebnisses errechnen wir im Base-Case-Szenario ein Kursziel von EUR 1,70 (bislang EUR 2,00 je Aktie). In einer Szenarioanalyse haben wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich der beiden Input-Variablen Umsatzwachstumsrate und Marge während der Phase des Terminal Value analysiert und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 1,50 (Worst-Case-Szenario) und EUR 2,00 (Best-Case-Szenario) je Aktie. Wir bestätigen damit unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG.



Den Angaben entsprechend wurden von der Wandelanleihe 2023/25 von 2.337 ausstehenden Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 1.000 1.917 Schuldverschreibungen (entsprechend 82,0%), insgesamt also EUR 1,917 Mio., in 1.666.944 neue Aktien der Gesellschaft gewandelt. Dies entspricht einem impliziten Wandlungskurs von EUR 1,15 je Aktie und einer Prämie auf den aktuellen Aktienkurs in Höhe von 234,3%. Von der Wandelanleihe 2023/26 wurden von 855 ausstehenden Schuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 1.000 784 Schuldverschreibungen (entsprechend 91,7%) in 522.660 neue Aktien der Gesellschaft gewandelt. Dies entspricht einem impliziten Wandlungskurs von EUR 1,50 je Aktie bzw. einer Prämie in Höhe von 336,0% auf den aktuellen Aktienkurs von EUR 0,34.



Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der Gesellschaft erhöht sich durch die Wandlung auf 19.359.473 von 17.169.869. Damit liegen die entstehenden Verwässerungseffekte bei Buchwert, Ergebnis und Cashflow je Aktie 2025e nach unserer Berechnung im Bereich zwischen 11,3% und 12,0%.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32630.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur medondo holding Aktie Die medondo holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,342 auf Tradegate (15. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der medondo holding Aktie um +7,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,27 %. Die Marktkapitalisierung von medondo holding bezifferte sich zuletzt auf 6,00 Mio.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,6667Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000Euro was eine Bandbreite von +192,40 %/+484,80 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst: Sphene Capital

Kursziel: 1,70 Euro