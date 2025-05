Gold erholt

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 3.180 auf 3.240 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 3.215 $/oz um 89 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien erholen sich.

Außenminister Johann Wadephul: „Ich glaube, das ist ein Vorschlag, der abgestimmt ist, der auch mit der amerikanischen Seite abgestimmt ist oder vorabgestimmt ist. Wir werden darüber heute natürlich noch einmal beraten. Aber man sollte das Ergebnis sehen. Und das Ergebnis sind in der Tat die 5 %, die Präsident Trump gefordert hat, die er für notwendig hält und wir folgen ihm da“ Quelle: https://www.welt.de/politik/deutschland/video256119320/200-Milliarden-fuer-Verteidigung-Das-ist-praktisch-nicht-finanzierbar.html ab Sekunde 30.

Zusammenfassung: Außenminister Johann Wadephul verkündet das Ergebnis, Schulden aufzunehmen, um 5 % des BIP (jährlich 225 Mrd Euro) in die Aufrüstung zu investieren, vor der „Beratung“.

Kommentar: Die Finanzmärkte kannten das Ergebnis bereits am 17. Februar, also vor der Bundestagswahl und lange bevor Wadephul wusste, dass er Außenminister wird, vgl. Tagesbericht vom 18.02.25: https://www.stabilitas-fonds.de/index.php/ueber-stabilitas-fonds/tagesberichte/gold-stabil-ruestungsaktien-haussieren-700-mrd-fuer-aufruestung-baerbock.

s. Anlage am Ende des Tagesberichts



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 92.238 Euro/kg, Mittwoch 89.764 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.