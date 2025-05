Shelly Group SE (von Montega AG): Kaufen

Rastelly schrieb 07.05.25, 13:55

Shelly Group SE expandiert in Wachstumsmarkt Polen – Renommierter Branchenexperte Adam Krużyński als Country Manager



https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SHELLY-GROUP-SE-103505526/news/Shelly-Group-SE-expandiert-in-Wachstumsmarkt-Polen-Renommierter-Branchenexperte-Adam-Kru-y-ski-49855853/



Polnischer Smart-Home-Markt wächst bis 2027 voraussichtlich um durchschnittlich 10 – 12 % jährlich

Positive gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen – BIP-Wachstum von 3,5 % für 2025 prognostiziert

Markteintritt zahlt auf Unternehmensstrategie ein – nachhaltiger Aufbau lokaler Strukturen und Umsatzpotenziale ab 2026 erwartet

Sofia / München, 7. Mai 2025 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, beschleunigt ihre geografische Expansion durch die Gründung einer Niederlassung in Polen. Dieser Markteintritt folgt der Unternehmensstrategie, das Wachstum durch die Ausweitung der Marktposition in wichtigen geografischen Regionen weiter voranzutreiben. Die Expansion in den polnischen Markt erfolgt in einem Umfeld wirtschaftlicher Dynamik und technologischer Aufbruchstimmung – ein idealer Zeitpunkt, um von der stark wachsenden Nachfrage nach Smart-Home-Automatisierungslösungen zu profitieren.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE: „Polen ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie zur geografischen Expansion. Das Land verzeichnet nicht nur anhaltendes Wirtschaftswachstum, sondern auch eine stark zunehmende Nachfrage nach intelligenten Automatisierungslösungen – ideale Voraussetzungen für unsere Produkte. Mit Adam Krużyński an der Spitze der neuen Niederlassung sind wir hervorragend aufgestellt, unsere Marke nachhaltig zu etablieren und das Marktpotenzial in Polen zu realisieren. Wir rechnen bereits ab 2026 mit signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen.“



Adam Krużyński, der ehemalige globale Vertriebschef der Nice Group, einem internationalen Anbieter von Automatisierungs- und Smart-Home-Lösungen mit Hauptsitz in Italien, sowie frühere CEO der Fibaro Group, einem der Pioniere im Bereich vernetzter Hausautomatisierung aus Polen, bringt über 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Smart-Home-Industrie mit. In seiner bisherigen Laufbahn trug er maßgeblich zur globalen Expansion von Fibaro bei und war in leitender Funktion für den weltweiten Vertrieb bei Nice verantwortlich. Darüber hinaus hat er ein tiefes Verständnis für den polnischen Markt und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk in der Smart-Home-Branche, das für die erfolgreiche Einführung und das Wachstum der Shelly-Produkte in Polen von entscheidender Bedeutung ist. In seiner neuen Funktion wird Adam nicht nur die Gesamtverantwortung für den polnischen Markt übernehmen, sondern auch eine Schlüsselrolle im Ausbau der Z-Wave-Produktlinie spielen, einer Kerntechnologie von Shelly, die eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des globalen Smart-Home-Marktes spielt.

Adam Krużyński, Country Manager für Shelly Polen: „Ich freue mich sehr, die Marktverantwortung für Polen zu übernehmen – einen der dynamischsten und spannendsten Smart-Home-Märkte in Europa. Shelly verfügt über ein starkes Produktportfolio, das perfekt auf die Bedürfnisse moderner Haushalte und intelligenter Gebäude abgestimmt ist. Mein Ziel ist es, die Marke Shelly in Polen fest zu etablieren, neue Vertriebspartnerschaften aufzubauen und den technologischen Ausbau unserer Lösungen gezielt voranzutreiben.“



Laut dem Marktforschungsunternehmen Statista wird der Smart-Home-Markt in Polen im Jahr 2025 auf etwa EUR 1,2 Mrd. geschätzt – mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 10 % bis 12 % bis 2027. Dieser Anstieg wird durch die zunehmende Nachfrage nach vernetzten Geräten und Lösungen für Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort in Haushalten und kleinen Unternehmen getrieben. Die wachsende Akzeptanz von Smart-Home-Technologien in Polen spiegelt sich auch in der steigenden Zahl von Haushalten wider, die intelligente Geräte nutzen. Prognosen zufolge werden bis 2027 etwa 35 % der polnischen Haushalte mit mindestens einem Smart-Home-Gerät ausgestattet sein. Diese Entwicklung wird durch Faktoren wie die zunehmende Digitalisierung, das steigende Interesse an Nachhaltigkeit und die Verfügbarkeit kostengünstiger IoT-Lösungen unterstützt.



Polen zählt zu den wachstumsstärksten Volkswirtschaften Europas: Zwischen 2004 und 2022 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) insgesamt um fast 170 %, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,7 % entspricht. Für das Jahr 2025 wird ein weiteres Wachstum von 3,5 % prognostiziert. Im Vergleich dazu lag das durchschnittliche jährliche Wachstum des BIP in der Eurozone im gleichen Zeitraum bei lediglich 1,2 %. Diese wirtschaftliche Dynamik schafft ein ideales Umfeld für Investitionen in innovative Technologien wie Smart Building und IoT.



Shelly Group wird die ungeprüften Konzernzahlen für Q1 2025 am 14. Mai 2025 nach Börsenschluss offiziell bekannt geben.



Mehr Informationen unter corporate.shelly.com.

Über Shelly Group



