Erwerbstätigkeit im 1. Quartal 2025 weiterhin leicht rückläufig / Anstiege in den Dienstleistungsbereichen kompensieren nicht mehr die Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 1. Quartal 2025 0,0 % zum Vorquartal (saisonbereinigt) -0,9 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt) -0,1 % zum Vorjahresquartal Im 1. Quartal 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen in Deutschland …