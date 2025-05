Fotona ernennt Jeff Duchemin zum Präsidenten und Geschäftsführer der Gruppe

Duchemin verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung in der globalen Medizintechnikbranche und hatte sowohl in den USA als auch auf internationalen Märkten leitende Positionen inne. Zuletzt war er in leitender Funktion im Bereich Interventionelle Chirurgie und Integrierte Diagnoselösungen bei Becton Dickinson tätig und war zudem ehemaliger Präsident und Geschäftsführer von Harvard Biosciences. Seine Erfahrung in der Förderung des Umsatzwachstums – sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen – wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Fotonas Innovation voranzutreiben und seine Präsenz weltweit auszubauen. Duchemin hat einen M.B.A. von der Southern New Hampshire University und einen B.S. in Rechnungswesen von der University of Massachusetts Dartmouth.

„Jeff ist eine visionäre Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz im Bereich der Biowissenschaften und medizinischen Geräte", sagte Jay Katzen, geschäftsführender Vorsitzender von Fotona. „Wir freuen uns, dass er zu Fotona stößt, das über branchenführende Experten und Lösungen verfügt, und Fotona durch das nächste Kapitel der Innovation und Marktführerschaft führt."

„Innovation ist das Herzstück von Fotona", so Duchemin. „Mir liegt viel daran, das Wachstum durch die Verbesserung unserer aktuellen Lösungen und die Einführung bahnbrechender Technologien zu beschleunigen. Fotona verfügt über ein solides Fundament, außergewöhnliche Talente und Produkte von Weltklasse. Es ist mir eine Ehre, das Unternehmen in einer so entscheidenden Phase seiner Entwicklung zu leiten."

Im vergangenen Jahr konnte Fotona stolz auf 60 Jahre Innovation in der Lasertechnologie zurückblicken. Im Laufe seiner Geschichte hat das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung der Branche eingenommen, einschließlich der bahnbrechenden Integration von zwei Laserwellenlängen (Er:YAG und Nd:YAG) in ein einziges System. Vor kurzem hat Fotona das Dynamis Max auf den Markt gebracht, seine ästhetische Plattform der nächsten Generation, die mehr Vielseitigkeit, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Behandlungseffizienz bietet und mehr als 100 fortschrittliche Behandlungsanwendungen unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter Fotona.com.

Informationen zu Fotona

Fotona ist ein weltweit führendes medizinisches Laserunternehmen, das für seine innovativen, preisgekrönten Lasersysteme für Anwendungen in der Ästhetik und Dermatologie, Zahnmedizin, Chirurgie und Gynäkologie bekannt ist. Das Unternehmen verfügt über eine der bestausgebildeten Belegschaften in der Branche, mit einer außergewöhnlich hohen Anzahl von Doktoranden, die sich auf Innovationen in der Laser- und Medizintechnik spezialisiert haben. Neben der direkten Präsenz in den USA, China, Japan und der EU erstreckt sich das globale Vertriebsnetz von Fotona über mehr als 70 Länder und gewährleistet umfassende Unterstützung und Service für Fotona-Laseranwender, einschließlich klinischer Schulungen. www.fotona.com .

