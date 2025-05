US-Rezession vom Tisch? – Barclays sagt ja, Kritik aus China

In einer am späten Donnerstag veröffentlichten Analyse erwartet die britische Großbank nun kein Schrumpfen der US-Wirtschaft mehr, sondern ein Wachstum von 0,5 Prozent für das laufende Jahr. Für 2026 rechnet Barclays mit einem Plus von 1,6 Prozent. Noch im März hatte die Bank eine Rezession für 2025 prognostiziert.

Grund für den optimistischeren Ausblick ist laut Barclays die "sichtbare Deeskalation" im Zollstreit zwischen den USA und China. Die jüngste Einigung auf ein 90-tägiges Zollmoratorium wirke zwar nur vorübergehend, schaffe aber ein besseres wirtschaftliches Umfeld. Das habe auch zu einer leichten Aufhellung der Erwartungen für die Eurozone geführt. Dort rechnet Barclays zwar weiterhin mit einer technischen Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2025, allerdings mit weniger starkem Rückgang als zuvor befürchtet.