3U Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: 3U Holding AG

ISIN: DE0005167902



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.05.2025

Kursziel: 2,60 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann; Kai Kindermann

Q1 im Rahmen der Erwartungen - Strategie-Review bei SHK

3U hat jüngst Zahlen für das erste Quartal 2025 berichtet. Getrieben von organischem und anorganischem Wachstum im SHK-Segment stieg der Konzernumsatz um 6,4% yoy auf 14,6 Mio. EUR, während das Konzern-EBITDA von 0,7 Mio. EUR auf -0,2 Mio. EUR fiel.



Angekündigter Wegfall von ITK-Umsätzen zeigt sich in Q1-Zahlen: Im ITK-Segment fiel der Umsatz um 23,5% yoy auf 3,7 Mio. EUR. Der Umsatzrückgang von 1,1 Mio. EUR lag im Rahmen der Erwartungen und ist durch die Einstellung des Voice-Retail-Geschäfts und dem zunehmenden Wettbewerb im Voice-Business-Bereich bedingt. Für das Gesamtjahr hatte das Management bereits im FY/24-Call einen Rückgang im mittleren einstelligen Mio.-Bereich in Aussicht gestellt. Auf Ergebnisebene wurde ein EBITDA von 0,9 Mio. EUR (-24,4% yoy) erzielt. Durch den Fokus auf renditestarke Produkte in den Bereichen Voice Business und Managed Services soll das Margenniveau des Vorjahres (22,4%) gehalten werden. Das EBITDA soll dementsprechend bei 2,5 - 3,5 Mio. EUR liegen.



Strompreise stützen Energie-Erträge: Mit 1,1 Mio. EUR (-1,8% yoy) lagen der erzielte Umsatz und das EBITDA (0,7 Mio. EUR; +1,5% yoy) trotz geringerer Stromproduktion auf dem Vorjahresniveau. Die gesunkene Stromproduktion der Windparks (9,8 GWh, -35,2% yoy) aufgrund des laufenden Repowerings in Langendorf und schwacher Windaktivität konnte somit durch höhere Solarstromproduktion (1,8 GWh, +38,5% yoy) und insbesondere höhere Einspeisevergütungen kompensiert werden. Sowohl die durchschnittlichen Monatsmarktwerte, zu denen der Strom vom Windpark Roge eingespeist wird (Q1/25: 9,2 ct/kWh), als auch die für 2025 abgeschlossenen Festpreise für Langendorf und Klostermoor (6,4 - 7,5 ct/kWh) lagen über den Vorjahreswerten ( Q1/24: 5,8 ct/kWh). 3U plant aktuell weitere Repowering-Vorhaben, um die Kapazitäten zusätzlich zu dem aktuellen Repowering in Langendorf (geplante Fertigstellung Anfang 2026) zu erweitern. Für 2025 wird bei stabilen Umsätzen (Vj.: 4,8 Mio. EUR) ein EBITDA von 2,0 - 3,0 Mio. EUR und damit ein Rückgang der EBITDA-Marge auf 38,9% - 57,9% (Vj.: 73,9%) erwartet.

SHK-Segment trotzt weiter schwierigen Marktbedingungen - Review der Wachstumsstrategie: Die SHK-Umsätze konnten im ersten Quartal in einem weiterhin schwachen Umfeld erneut zulegen und stiegen auf 10,0 Mio. EUR (+25,7% yoy). Neben den Erlösen der seit Februar konsolidierten EMPUR (Umsatz-Beitrag: 1,4 Mio. EUR), konnte auch ein organisches Wachstum von 7,7% yoy verzeichnet werden. Ergebnisseitig sorgten unter anderem die Integrationskosten der EMPUR für eine Verschlechterung des EBITDA auf -0,8 Mio. EUR nach -0,2 Mio. EUR im Vorjahr. Daneben wurden fortgeschrittene Gespräche bezüglich der Übernahme eines vermutlich größeren SHK-Online-Händlers abgebrochen, die einen bedeutenden Schritt für den Börsengang der Selfio darstellen sollte. Ursächlich für den Abbruch der Gespräche war laut Vorstand eine ausbleibende Annäherung unterschiedlicher Preisvorstellungen vor dem Hintergrund aktueller Marktbedingungen. In der Folge wird 3U die bisherige Wachstumsstrategie des SHK-Segments, die signifikant durch Zukäufe vorangetrieben werden sollte, grundlegend neu bewerten. Weitere Informationen könnte es im Rahmen der Hauptversammlung geben.



Fazit: Das Q1 verlief im Rahmen unserer Erwartungen. Die Entscheidung bezüglich der SHK-M&A-Strategie sowie der planmäßige Netzanschluss des Repowerings in Langendorf dürfte in den nächsten Quartalen Impulse liefern. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser DCF- und SOTP-basiertes Kursziel.



