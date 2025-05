Auszeichnung für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung (FOTO)

Mainz (ots) -



- DAL gehört zu den Top-5-Prozent der bewerteten Unternehmen

- Rating innerhalb eines Jahres von Bronze auf Gold verbessert

- Umsetzung umfassender ESG-Maßnahmen im gesamten Unternehmen



Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG (DAL) wurde mit dem Gold-Rating

von EcoVadis, dem weltweit führenden Spezialisten für

Nachhaltigkeitsbewertungen, ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den

besten fünf Prozent aller weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Innerhalb nur eines Jahres verbesserte die DAL ihre Bewertung von Bronze auf

Gold. Maßgeblich für diesen Erfolg waren der gezielte Ausbau

nachhaltigkeitsrelevanter Strukturen, die Überarbeitung zentraler

Dokumentationen sowie die Einführung weiterer Steuerungsinstrumente.





"Die Auszeichnung von EcoVadis ist eine Bestätigung unseres Engagements fürnachhaltiges Wirtschaften und motiviert uns, den eingeschlagenen Weg konsequentweiterzugehen", erklärt Andreas Geue, Vorsitzender der Geschäftsführung der DAL."Uns ist es wichtig, unsere Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit regelmäßig undunabhängig überprüfen zu lassen. Der Rating-Prozess hilft uns dabei, unsereBemühungen in einen größeren Kontext zu setzen und zielgerichtet zu steuern."Konkrete Weiterentwicklung von Steuerungs- und BewertungssystemenInnerhalb des von EcoVadis bewerteten Zeitraums hat die DAL ihreNachhaltigkeitsstrategie strukturiert dokumentiert und mit klar definiertenZielen und Maßnahmen hinterlegt. Zudem wurden interne Richtlinien und Prozesseum relevante ESG-Kennzahlen und Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Ethik,Arbeits- und Menschenrechte erweitert.Die Umsetzung weiterer Maßnahmen untermauert den strategischenNachhaltigkeitsansatz der DAL: Über Beteiligungen an Solarparks und langfristigeStromlieferverträge (Power Purchase Agreements) stellt das Unternehmen grünenStrom für die Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe bereit. DieLadeinfrastruktur am Unternehmenshauptsitz in Mainz wurde auf über 50 Ladepunkteerweitert und die hauseigene Photovoltaikanlage auf 135 kWp ausgebaut. Der neuentwickelte ESG-ZukunftsCheck unterstützt Unternehmenskunden bei der Bewertungihrer Immobilien im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der UnternehmensstrategieNachhaltiges Wirken ist fester Bestandteil der Geschäftsstrategie der DAL. Das2022 initiierte Steuerungsprogramm "Nachhaltigkeit@DAL" bildet dasorganisatorische Fundament für die Umsetzung der ESG-Ziele der DAL und bündelt