Kontrolleure deutscher Unternehmen sehen Verbesserungsbedarf bei KI-Integration

- Künstliche Intelligenz (KI) rückt zunehmend in den Fokus der Aufsichtsräte:

Eine neue Studie des Global Board Program von Deloitte zeigt deutliche

Verbesserungen gegenüber 2024; dennoch bleiben kritische Lücken.

- Für knapp ein Drittel aller Boards weltweit ist KI nach wie vor kein

Diskussionsthema, zwei Drittel der Befragten attestieren ihrem Gremium hier

mangelnde Kenntnisse und Erfahrungen.

- Deutsche Aufsichtsräte sind bei vielen KI-Aspekten zwar besser als der globale

Durchschnitt, sehen sich aber weiterhin selbstkritisch.



Fast 60 Prozent der Vorstände und Aufsichtsräte haben nach eigener Einschätzung

nur wenig oder gar keine Kenntnisse über Künstliche Intelligenz oder Erfahrungen

mit KI, immerhin 40 Prozent beschreiben ihre Kenntnisse als moderat. Das ergab

eine aktuelle Studie des Global Board Program von Deloitte. Demnach stufen sich

lediglich zwei Prozent der Befragten bei diesem Megatrend als sehr sachkundig

und erfahren ein. Gut die Hälfte der Befragten sieht dennoch keine Veranlassung,

in diesem Zusammenhang neu über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bzw. Board

of Directors nachzudenken; 49 Prozent erkennen diese Notwendigkeit.







Intelligenz innerhalb der Aufsichtsräte deutscher Unternehmen weiterhin

selbstkritische Einschätzungen und ein Bedarf an tiefergehendem Wissen

bestehen", sagt Arno Probst, Partner bei Deloitte und verantwortlich für das

Global Boardroom Program: "Aufsichtsräte erkennen zunehmend die Notwendigkeit,

die Aufklärung über und die Einführung von KI zu beschleunigen, und sie

unternehmen große Anstrengungen, um KI in ihre Agenda und in die Gespräche mit

einem breiteren Kreis von Führungskräften, insbesondere dem Vorstand, zu

integrieren."



Deutsche Boardrooms vorne dabei



Die Studie belegt auch, dass deutsche Aufsichtsräte und Vorstände in den meisten

Bereichen besser als der globale Durchschnitt abschneiden. Insgesamt zeigen

deutsche Führungsgremien eine deutlich höhere Bereitschaft zum Einsatz von

Generativen KI-Tools (GenAI): Hierzulande sind nur 20 Prozent dazu noch nicht

bereit, verglichen mit 31 Prozent weltweit.



Dennoch: Deutschlands Aufsichtsräte sind weiterhin selbstkritisch und wissen,

dass sie sich tiefer mit dem Thema beschäftigen müssen. Zugleich sind sie etwas

weniger aktiv bei der Verbesserung ihres Wissens über KI und GenAI, mit 51

Prozent im Vergleich zu 59 Prozent weltweit . KI-Themen werden weltweit

zunehmend in den Boardrooms diskutiert, für 16 Prozent der deutschen Befragten

jedoch steht das Thema immer noch nicht auf der Tagesordnung des Vorstands. Nur





