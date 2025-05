1&1 dank Offerte mit Kurssprung - Auch United Internet gefragt

(neu: Kurse und mehr Details und Hintergrund)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der geplante Erwerb von mehr 1&1-Anteilen durch den Mutterkonzern United Internet hat am Freitag beide Aktien beflügelt. Die Aktien von 1&1 sprangen in der Spitze um fast 23 Prozent nach oben und erreichten mit 18,90 Euro zeitweise das höchste Niveau seit Anfang 2024. Derweil drehten die United-Titel trotz ihres üppigen Dividendenabschlags auch deutlich in die Gewinnzone.

United will den Anteil am Mobilfunkbetreiber von knapp 81 auf bis zu 90 Prozent erhöhen und bietet 18,50 Euro je Aktie für bis zu 16,25 Millionen 1&1-Stück. Der 1&1-Kurs lag am Freitag bei 18,90 Euro kurzzeitig darüber, pendelte sich zuletzt aber mit einem Anstieg um 18,5 Prozent bei 18,22 Euro ein. Damit blieb er knapp unter der Offerte.