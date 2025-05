Richemont beflügelt von Geschäftszahlen - Hoch seit Mitte März

ZÜRICH (awp) - Die Aktien von Richemont haben am Donnerstag von starken Zahlen profitiert. Der Luxusgüterhersteller berichtete für das Geschäftsjahr 2024/25 ein deutliches Wachstum im Schmuckgeschäft. Dieses überstrahlte die Einbußen bei Uhren. Zudem überraschte das Unternehmen dank überraschend niedriger Abschreibungen positiv beim Gewinn. Auf einen Ausblick verzichtete der Konzern wie üblich.

Die Aktien notierte am späten Vormittag rund 7 Prozent höher bei 165,80 Franken und lag damit an der Spitze des Stoxx 50 . Damit setzte Richemont seinen Höhenflug fort. Im bisherigen Wochenverlauf haben die Papiere um mehr als 14 Prozent zugelegt und seit Jahresbeginn um gut 20 Prozent. Der Europa-Auswahlindex Stoxx 50 notierte zuletzt knapp ein Prozent im Plus und ist seit Jahresbeginn um sechs Prozent gestiegen.