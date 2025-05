Jefferies hebt Ziel für Hannover Rück auf 340 Euro - 'Buy'

AkibaBC schrieb 13.05.25, 17:17

"Meine Einschätzung



Die Großschadenereignisse haben das Quartalsergebnis etwas verhagelt, aber das war zu erwarten, da auch die Wettbewerber mit diesen Belastungen zu kämpfen hatten. Dass bei den Erneuerungen keine deutlichen Prämiensteigerungen zu verzeichnen sind, unterstreicht die Erwartung des Managements, dass es sich bei den Großschadenereignissen des 1. Quartals um einmalige Ausreißer handelt; ansonsten wären die Prognosen wohl kaum bestätigt worden.



Grundsätzlich steigt angesichts zunehmender globaler Risiken, wie Naturkatastrophen und Pandemien, der Bedarf an Rückversicherungsschutz, da die Erstversicherer ihre Risiken verteilen wollen und müssen. Durch die breite geografische Aufstellung und das vielfältige Produktportfolio kann die Hannover Rück Risiken streuen und neue Märkte erschließen. Wie die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen, können Großschäden durch Naturereignisse dabei die finanzielle Stabilität beeinträchtigen, denn obwohl solche Ereignisse einkalkuliert sind, können außergewöhnlich hohe Schadenssummen die Profitabilität dennoch negativ beeinflussen. Andererseits fließen diese Schadenssummen anschließend in die Kalkulation der Prämien für das nächste Jahr ein und erhöhen dort ggf. das Prämienaufkommen, während Großschadensereignisse eher selten mehrere Jahre in Folge auftreten. Die Hannover Rück hat hier in den letzten Jahren bewiesen, dass sie gut kalkuliert und das belegen die jeweiligen Jahresergebnisse eindrucksvoll.



Insgesamt ist die Hannover Rück aufgrund ihrer starken Marktposition, der diversifizierten Geschäftsstrategie und der Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, gut aufgestellt, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Als drittgrößter Rückversicherungskonzern der Welt kann sie dabei Größenvorteile realisieren und vergleichsweise stabile Prämieneinnahmen – und Gewinne – generieren. Ein echter Dauerbrenner und inzwischen eine meiner größten Positionen im Depot."