Bayer stabilisiert - Monsanto-Insolvenz bei US-Rechtsstreit?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer haben am Freitag an ihre Stabilisierung vom Vortag angeknüpft. Die Papiere der Leverkusener kletterten um bis zu 3,3 Prozent und erreichten mit 23,62 Euro wieder ihre einfache 200-Tage-Linie. Der Kurs war zuletzt größeren Schwankungen ausgesetzt. Am Dienstag ging es bis fast 27 Euro nach oben und tags darauf wieder bis an die 22-Euro-Marke.

Auftrieb gab am Freitag ein Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ). Demnach prüft der Konzern in den USA ein kompliziertes rechtliches Verfahren (Texas Two Step), um Glyphosat-Schadensersatzklagen mittels Insolvenz der übernommenen Monsanto aus der Welt zu schaffen. Dabei sind die juristischen Hürden aber hoch.