HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im ersten Quartal mit der bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Profitabilität sei dank höherer Synergien bei der Konsolidierung der übernommenen Hyva weniger als erwartet zurückgegangen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (16. Mai 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A