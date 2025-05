1,53 Mrd. Euro in einer Woche Japaner in Kauflaune wie seit 2005 nicht mehr: Nur wandert das Geld ins Ausland! Japanische Investoren haben in der Woche bis zum 10. Mai erneut kräftig bei ausländischen Aktien zugegriffen. Laut des japanischen Finanzministeriums summierten sich die Nettokäufe auf rund 1,53 Milliarden Euro.