Indien startet Rallye mit Milliarden-Zuflüssen – so können Anleger einsteigen

Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens erlebt einen Kapitalzustrom, der an die goldenen Zeiten der BRICS-Rhetorik erinnert: Aktienkurse steigen, Milliardenkredite fließen, und selbst skeptische Fondsmanager sprechen plötzlich von einem strukturellen Wendepunkt.

Während in den großen Volkswirtschaften Unsicherheit herrscht und Anleger mit einer Mischung aus Panik und Resignation auf die nächste Wendung im globalen Handelskonflikt warten, richten viele Investoren den Blick nach Osten – und entdecken Indien neu. Wer als Investor Rendite sucht, findet sie im Moment vor allem in Mumbai.

Der indische Leitindex Nifty 50 erklomm in dieser Woche den höchsten Stand seit Oktober und ist weniger als 5 Prozent von seinem im Herbst markierten Allzeithoch entfernt. Die stabilen Gewinne sind ein Zeichen für das wieder erwachte Vertrauen in die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes. Unterstützt wird die Rallye nicht nur durch globale Risikovermeidung, sondern auch durch konkrete Kapitalbewegungen – und die senden ein klares Signal, dass Indien zurück auf dem Radar der globalen Kapitalmärkte ist.

"Indien kann der große Gewinner einer zweiten Trump-Amtszeit sein, wenn es die richtigen Karten spielt", urteilt Trinh Nguyen, Volkswirtin bei Natixis in Hongkong. Und tatsächlich: Inmitten von Zöllen, Drohungen und diplomatischen Scharmützeln gilt Indien als geostrategischer Profiteur der Handelskonflikte – nicht zuletzt, weil das Land bislang vergleichsweise milde von amerikanischen Strafzöllen betroffen ist.

Während Unternehmen in China mit zunehmenden Exporthürden kämpfen, erscheint Indien vielen Konzernen – darunter auch Schwergewichten wie Apple – als logische Alternative für Produktionsverlagerungen. Die Regierung in Neu-Delhi nutzt diesen Moment gezielt aus. Sie spricht von einer "einmaligen Chance", das Land langfristig in globale Lieferketten zu integrieren – und lockt mit Steuererleichterungen, Infrastrukturprogrammen und dem Versprechen makroökonomischer Stabilität.

Auch die indische Notenbank spielt mit. Die geldpolitische Linie ist locker, die Anleiherenditen notieren auf dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren. Niedrige Bond-Renditen senken die Kapitalkosten, fördern Wachstum und machen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen attraktiver – besonders in einem Umfeld, in dem Indien als Stabilitätsanker in einem unsicheren globalen Umfeld wahrgenommen wird.

Tatsächlich ist die Wende bemerkenswert: Noch zwischen Oktober und Februar hatten ausländische Investoren netto über 25 Milliarden US-Dollar aus dem indischen Aktienmarkt abgezogen. Doch allein im laufenden Quartal flossen bereits wieder rund 2,5 Milliarden US-Dollar zurück – trotz neuer Spannungen mit Pakistan und der anhaltenden Volatilität an den globalen Märkten. Laut einer aktuellen Umfrage von BofA Securities zählen indische Aktien mittlerweile zu den bevorzugten Engagements zahlreicher Fondsmanager – ein Trend, der vor wenigen Monaten kaum absehbar war. Das Narrativ hat sich gedreht: Indien gilt plötzlich nicht mehr als träge, sondern als defensiv. Nicht als volatil, sondern als verlässlich.

Deutsche Anleger können indische Aktien nicht direkt an der Börse Mumbai handeln, dafür aber entweder Einzelaktien erstehen, die über ausländische Notierungen (zB ADRs) verfügen. Einige – wie Infosys, Wipro oder Tata Motors (Mutterkonzern von Jaguar und Land Rover) – sind auch an nternationalen Börsen wie NYSE, Nasdaq oder LSE notiert. Wem Einzelaktien zu riskant sind, der kann auf börsengehandelte Fonds (ETFs) setzen wie den iShares MSCI India ETF mit einer Fondsgröße von fast 5 Milliarden Euro einer der größten seiner Art, den Lyxor MSCI India ETF (die beide den MSCI India abbilden) oder den Xtrackers Nifty 50 Swap ETF (der den Nifty 50 abbildet).

Natürlich ist auch das neue Indienbild nicht frei von Risiken. Die geopolitische Lage bleibt angespannt, der Umbau der Infrastruktur langwierig, und Premier Narendra Modis ambitionierte Reformagenda ist keineswegs unumstritten. Doch die Grundmelodie bleibt optimistisch.

"Die zentrale Annahme ist ein Handelsabkommen zwischen Indien und den USA, flankiert von einer stabilen innen- und außenpolitischen Lage", schreibt Michael Wan, Devisenanalyst bei der MUFG Bank. Und solange diese Annahme trägt, dürften die Kapitalflüsse nach Indien weiter anhalten.

Indien hat eine Bühne bekommen und jetzt geht es darum, sie zu nutzen. Während indische Aktien für viele Anleger noch unter dem Radar fliegen, zeigen Produktionsverlagerungen von Apple und Co., dass wichtige Player Vertrauen in die Zukunft des Landes haben. Für Anleger kann sich eine gute Gelegenheit bieten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion