Berenberg hebt Ziel für Jost Werke auf 68 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die soliden Quartalszahlen stärkten die Zuversicht in den Lkw-Zulieferer, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben