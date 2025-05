Deutsche Bank Research senkt Ziel für Thyssenkrupp - 'Hold'

Molok schrieb gestern 20:40

Der Kursverlauf ist leider nicht wirklich schön...man muss das ganze aber auch von der anderen Seite sehen...ich habe hier jetzt das zweite Mal in TK investiert und war schon bei der 1. Runde mit gutem Plus rausgegangen...auch da ging es leider nur bis 10€... jetzt hatte man aber sehr gute Chancen, wer den Mut hatte im September 24 zuzugreifen, trotz schlechter Nachrichtenlage...ich zumindest erhoffe mir auch jetzt wieder einen guten Trade und glaube sogar das TK es auch über die 10 € Grenze schaffen kann...ab morgen wird hoffe ich wieder gekauft...was sollte man auch sonst tun...nur zum schreiben bin ich garantiert nicht hier...das wäre verschwendete Zeit, die ich lieber beim Arzt investiere damit ich hier weiter bei voller Gesundheit handeln kann... zumindestens gehe ich hier mit Gewinn raus...ich weiß bloß noch nicht in welcher Höhe...das entscheidet ihr wenn ihr mutig genug seid und morgen wieder kauft...mein Bedarf an Anteilen von TK ist für mich vorerst völlig ausreichend...🤗