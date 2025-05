ANALYSE-FLASH Deutsche Bank Research senkt Ziel für Thyssenkrupp Nucera - 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Operativ liege der Elektrolysespezialist gut in der Spur, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden …