Verbraucher erhält 1000 Euro Schadensersatz / Dr. Stoll & Sauer erwirkt rechtskräftiges Urteil gegen Mastercard Europe

Lahr (ots) - Ein weiteres Urteil im Datenschutzrecht zugunsten der Verbraucher:

Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat vor dem Amtsgericht Augsburg ein

rechtskräftiges Urteil gegen Mastercard Europe erstritten. Mastercard wurde zur

Zahlung von 1.000 EUR immateriellem Schadensersatz verurteilt, nachdem sensible

Kundendaten über das Bonusprogramm "Priceless Specials" an Unbefugte gelangt

sein sollen. Zudem muss Mastercard auch für künftige materielle Schäden

aufkommen, die durch den Datenschutzverstoß entstehen. Das Urteil (Az. 73 C

3964/24 vom 18.03.2025) ist rechtskräftig - Mastercard legte keinen Einspruch

ein. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet von Datenlecks betroffenen

Kunden eine kostenlose Ersteinschätzung im DSGVO-Online-Check (https://www.dr-st

oll-kollegen.de/news-urteile/it-recht/datenleck-bei-mastercard-verbraucher-erhae

lt-1000-euro-schadensersatz#paragraph--id--20987) an. Hier werden die

rechtlichen Möglichkeiten aufgezeigt. Unsere Kanzlei hat bereits in

vergleichbaren Fällen - etwa beim großen Facebook-Datenleck -

Schadensersatzbeträge von bis zu 3.000 Euro erfolgreich für Mandanten

durchgesetzt.



Amtsgericht Augsburg sieht klaren Datenschutzverstoß beim Mastercard-Datenleck







Mastercard-Bonusprogramm "Priceless Specials" zu einem massiven Datenleck. Über

eine öffentlich zugängliche Datenbank sollen personenbezogene Informationen von

mehr als 90.000 Kunden einsehbar gewesen sein - darunter Namen, Geburtsdaten,

Anschriften, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und teilweise auch

Kreditkartendaten. Mastercard beendete das Bonusprogramm, wies jedoch jede

Verantwortung zurück und soll nach Medienberichten außergerichtlich in vielen

Fällen nur pauschale Entschädigungen von bis zu 300 EUR angeboten haben - gegen

Unterzeichnung einer Stillschweigevereinbarung. Dr. Stoll & Sauer fasst das

bemerkenswerte Urteil zum Mastercard-Datenleck am Amtsgericht Augsburg zusammen:



- 1000 Euro Schadensersatz: Für das Amtsgericht Augsburg steht fest, dass

"aufgrund des unbestrittenen Vortrags des Klägers (...) es bei der Beklagten

am 19.08.2019 aufgrund unzureichender Schutzvorkehrungen zu einem

Datenschutzverstoß" gekommen war. Das Amtsgericht Augsburg verurteilt

Mastercard Europe S.A. daher zur Zahlung von 1000 Euro Schadensersatz. Die

Entscheidung ist rechtskräftig, weil Mastercard keinen Einspruch gegen das

Versäumnisurteil eingelegt hatte (Az. 73 C 3964/24 vom 18.03.2025).

- Versäumnisurteil: Mastercard hatte sich nicht gegen die Klage verteidigt. Das

Gericht konnte daher alle Behauptungen des Klägers als zutreffend behandeln

und entschied ohne mündliche Verhandlung zugunsten des Klägers (§ 331 ZPO). Seite 2 ► Seite 1 von 3



