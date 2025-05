Saisonale Stromspeicherung in Form von Wasserstoff bereit für Skalierung

Immobilien_Tycoon schrieb 10.01.25, 18:36

Ich habe mir aus gegebenem Anlass (die Aktie hat seit 09/24 immerhin 1/3 der Marktkapitalisierung verloren, was für so einen defensiven Tanker doch beachtlich ist) die derzeitige Bewertung näher angesehen und die Tabelle in meinem Beitrag 776 vom 20.10.2022 ergänzt.



Die ganz krasse Unterbewertung von Ende 2022 ist natürlich nicht mehr gegeben. Damals war der Verbundanteil tatsächlich mehr wert als die gesamte Marktkapitalisierung. Aber die Aktie bewegt sich, wenn man die Zahlen der letzten 25 Jahre heranzieht, doch wieder im günstigen Bereich. Die EVN abzüglich des Verbundanteils notiert bei 4,44 Euro (Mittelwert: 6,60 Euro), der Verbundanteil macht 79 % der Marktkapitalisierung aus (Mittelwert: 50 %).



Interessant finde ich auch, dass die Aktie Mitte der 10er Jahre, als sie zwischen 10 - 13 pendelte, keinesfalls billiger als heute war. Damals war das Konzernergebnis zumeist in einem Bereich von ca. 200 Mio. Euro, seit ein paar Jahren ist es nun deutlich über 400 Mio. Euro angestiegen. 22/23 war das beste Jahr der Geschichte, 23/24 immerhin das zweitbeste. 24/25 wird sich im Idealfall an 23/24 orientieren. Die (Mindest-)Dividende von 0,80 Euro ist ok und bietet passable 4 %, bei fallenden Kursen auch noch etwas mehr.



Bemerkenswert ist der Umstand, dass der Großteil der Erträge über die (wiederkehrenden) Stromnetzentgelte eingenommen wird. Die E-Control hat diese für 2025 deutlich erhöht. Der Vertrieb hat 2 x in Folge ein ordentliches Minus ausgewiesen. Da gibt es offensichtlich Luft nach oben.

Der Verkauf der WTE ist auch positiv zu werten, auch wenn das keine große Auswirkung auf das Konzernergebnis haben wird. Aber Umek hatte schon recht, dass eine Konzentration auf das Kerngeschäft anzustreben wäre.



Fazit: ich habe bei 21,x wieder zugelangt, allerdings noch Cash für (zumindest) eine zweite Tranche zur Seite gelegt. Die Entwicklung der Versorger (Verbund, RWE, E.ON, ..) ist ja wenig erbaulich, in Folge dessen schauen sämtliche Charts grauenhaft aus. Aber die Aktie passt zu meiner eher defensiven Ausrichtung für 2025.