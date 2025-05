Buffetts Alpha: 1 Dividendenaktie mit 3,57 % Rendite & 3.366 % Performance

Eine weitere Ursache sind seine besonderen Aktienauswahlkriterien, die offensive (hohe Kapitalrenditen, Wachstum) und defensive Elemente (niedrige Bewertung, geringe Volatilität) berücksichtigen. So erzielt er gleichzeitig eine hohe und stetige Performance.

Ein besonderes Unternehmen, dessen Aktien diese Parameter derzeit ebenfalls erfüllen, ist Community Trust Bancorp.

Warum Community Trust Bancorp besonders ist

Banken tendieren in guten Zeiten dazu, zu hohe Risiken einzugehen und die Kreditvergaberegeln zu lockern, was im Abschwung zu großen Verwerfungen führen kann. Dies war der Hauptgrund für die Finanzkrise 2008, und die aktuellen Pläne der neuen US-Regierung, die die Kapitalanforderungen für US-Banken erneut lockern will, bereiten wahrscheinlich den Boden für neue Probleme.

Doch Community Trust Bancorp schließt sich dieser Entwicklung nicht an und bleibt seiner konservativen Ausrichtung treu. So lag die Eigenkapitalquote der Regionalbank in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt bei 12,8 Prozent. Sie verfolgt strikte Kreditvergabepraktiken und besitzt eine starke Kapitalbasis, um die finanzielle Stabilität nicht zu gefährden.

Die Bank wurde bereits 1903 gegründet und betreibt über ihre Tochtergesellschaften Community Trust Bank und Community Trust and Investment Company in Kentucky, West Virginia und Tennessee ein Netzwerk von rund 80 Filialen. Dabei bietet sie eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter Privat- und Geschäftskonten, Kredite, Hypotheken, Vermögensverwaltung und Treuhanddienste.

Community Trust Bancorp hat sich als eine führende Gemeinschaftsbank in ihren Kernmärkten etabliert, insbesondere in ländlichen und unterversorgten Gebieten, in denen sie über eine starke regionale Präsenz verfügt. Durch persönlichen Service und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen differenziert sich das Institut klar von größeren, weniger flexiblen Wettbewerbern.

Solide Geschäftsentwicklung

Umsatz und Gewinn sind in den vergangenen zehn Jahren (2015 bis 2024) von 190,8 Millionen auf 376 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 46,4 Millionen auf 82,8 Millionen US-Dollar gestiegen.

Mit den Erträgen ist langfristig auch die Dividende je Aktie gewachsen. Lag sie 1988 noch bei 0,1395 US-Dollar, waren es 2024 bereits 1,85 US-Dollar, während die aktuelle Dividendenrendite gute 3,57 Prozent beträgt. Die Aktie ist mit Kurs-Gewinn-Verhältnis elf und Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,22 zudem niedrig bewertet (15.05.2025).

Quelle: https://investors.ctbi.com/stock-info/dividends/default.aspx

Bisherige Performance

Seit Anfang 1988 ist Community Trust Bancorp bisher um 3.366,2 Prozent gestiegen, während der S&P-500-Index im gleichen Zeitraum um 2.189,9 Prozent zulegen konnte.

Wer damals beispielsweise 10.000 US-Dollar investiert hat, besitzt heute schon 346.621 US-Dollar (15.05.2025).

Quelle: macrotrends.net

Fazit

Community Trust Bancorp ist mit 954 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung (15.05.2025) zwar eine kleine, dafür aber solide aufgestellte US-Regionalbank, die zudem stetig wächst und ihre Dividende stetig erhöht.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion