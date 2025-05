Stiftung Warentest empfiehlt LBS Süd

Stuttgart/München/Mainz/Karlsruhe (ots) - Eine der Spitzenbewertungen in

Bauspartarifvergleich für Modernisierungen



"Das Leben ist eine Baustelle" - so hat das Magazin "Stiftung Warentest

Finanzen" (Ausgabe 6/2025) seinen jüngsten Vergleich von Bauspartarifen

betitelt. Das Thema: Wie kann man am besten für eine Modernisierung vorsorgen,

die in einigen Jahren ansteht. Mehr als 140 Tarifvarianten aller deutschen

Bausparkassen haben die Verbraucherschützer untersucht. Dabei haben sie sechs

Modellfälle unter die Lupe genommen. Die LBS Süd hat mit ihren Tarifangeboten

eine Spitzenbewertung erhalten.



Die Empfehlung lautet: "Wenn in den kommenden Jahren eine Modernisierung an

Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung ansteht, kann ein Bausparvertrag eine sinnvolle

Investition sein. Verglichen mit Bankkrediten sind die Konditionen aktuell

günstig und Sie sichern sich damit für den Fall ab, dass die Kreditzinsen

steigen." Weiter heißt es: "Eine echte Allrounderin ist die LBS Süd: Sie schafft

es in allen sechs Modellfällen in die Top 5 und bietet für die Finanzierung all

unserer Projekte einen empfehlenswerten Tarif."





