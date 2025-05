GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke erste Quartal zeige, wie robust das Geschäftsmodell des Wissenschaftsverlags sei, schrieb Lisa Yang am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Berichts. Die Marktanteile stiegen immer weiter./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 15:36 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 20,25EUR auf Tradegate (16. Mai 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.