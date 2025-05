Merz beschwört Zusammenhalt von Europäern und Amerikanern

Merz will am Rande des Gipfels den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Auch bei diesen Treffen dürfte der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt stehen. Die Türkei will heute Gastgeber der ersten ukrainisch-russischen Gespräche seit drei Jahren in Istanbul sein. Der dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe stehende Orban wird bei dem geplanten neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland eine zentrale Rolle spielen.

Möglicherweise Treffen mit Selenskyj



Möglicherweise kommt es auch erneut zu seinem Treffen von Merz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wie am vergangenen Samstag in Kiew.

Fast 50 Länder vertreten



Beim EPG-Gipfel kommen Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern zusammen, darunter neben den 27 EU-Staaten auch Länder wie Großbritannien, die Ukraine, die Schweiz und Georgien./mfi/DP/jha