Informationsveranstaltung der PartnerFonds AG - Wechsel im Aufsichtsrat und geplanter Aktientausch

JohannesWild schrieb gestern 13:04

Hallo,

Gestern fand der Blue Cap AG Q1 2025 Earnings Call statt. Hiervon will ich berichten.



Überblick und Geschäftszahlen

Blue Cap ist mit einem erfreulichen ersten Quartal in das Jahr 2025 gestartet. Der Konzernumsatz lag bei 46,5 Mio. EUR, was zwar unter dem Vorjahr liegt, aber wie CEO Dr. von Kottwitz betonte "der Erwartung entspricht" und sogar "leicht oberhalb der Planung" liegt. Besonders positiv hervorzuheben ist die Entwicklung des EBITDA, das trotz des Umsatzrückgangs verbessert werden konnte. Die EBITDA-Marge stieg auf 9,3% (Vorjahr: 7,8%), was für ein erstes Quartal bei Blue Cap ein ausgesprochen guter Wert ist.

Für das Gesamtjahr bestätigt Blue Cap die Prognose mit einem Umsatzkorridor von 200-220 Mio. EUR und einer angestrebten EBITDA-Marge von 10-11%. Das Leverage ist auf einem historisch niedrigen Niveau von nur noch 0,3 - ein Resultat der erfolgreichen Exits des Vorjahres und einer starken Cash-Position.

Ein Highlight aus dem Call: Der Dividendenvorschlag für 2024 beträgt 1,10 EUR je Aktie (0,65 EUR Basisdividende + 0,45 EUR Sonderdividende) - die höchste Dividende, die Blue Cap je ausgeschüttet hat, mit einer attraktiven Rendite von 6,8%.



Segmententwicklung



Plastics

Das größte Segment der Blue Cap zeigt ein differenziertes Bild. Der Umsatz ging im Vergleich zum Q1 2024 um 12% zurück, jedoch bei deutlich verbesserter Marge.

Con-pearl profitiert von einem guten Auftragsbestand im Logistikbereich und hatte einen "sehr starken Januar" durch Übernahmeaufträge aus 2024. COO Eschweiler zeigte sich zuversichtlich bezüglich der US-Nachfrage trotz Zolldiskussionen: "Das, was wir Stand heute erwarten, ist mit unseren Partnern in den USA besprochen und bereitet uns insofern auch keine Sorgenfalten."

H&E erzielte etwa das Vorjahresniveau beim Umsatz bei leicht verbesserter Marge. Bemerkenswert ist die stabile Performance trotz des schwierigen Automotive-Umfelds. Das Unternehmen profitiert von sogenannten "Übernahmeaufträgen", wenn OEMs von strauchelnden Lieferanten zu H&E wechseln. Eschweiler: "Wir schauen auch hier optimistisch in die Zukunft [...] mit etwas Fortün auch hier noch positive Überraschungen erleben zu können."



Adhesives & Coatings (Planatol)

Bei Planatol ist der Umsatz im Vorjahresvergleich leicht zurückgegangen, entwickelte sich aber im Quartal leicht oberhalb der Erwartungen. Das Management glaubt, "dass wir den Boden gesehen haben" und sieht erste positive Marktsignale. Mit Thomas Lösch konnte im April ein neuer Geschäftsführer gewonnen werden, der die Transformation fortsetzen soll.



Business Services

Die Beteiligungen zeigen ein "zweigeteiltes Bild":

HY-LINE startete mit einem starken Januar ins Jahr und liegt oberhalb der Erwartungen. Die Ende 2024 initiierten Ertragssteigerungsprojekte (Personalstrukturanpassung, IT-Infrastrukturverbesserung) greifen, sodass sich das Unternehmen "langsam aber sicher in den Zielkorridor der hohen einstelligen EBITDA-Marge entwickelt".

Transline entwickelt sich auf niedrigem Niveau und wird "noch einmal einen sehr deutlichen Umbau" erfahren, dessen Effekte in Q1 noch nicht sichtbar sind, aber "in der zweiten Jahreshälfte sich deutlich verändern werden".

INHECO ist mit einem starken ersten Quartal gestartet und hat eine "deutlich stabilisierte G&V" erreicht. Die Turnaround-Konzeption wurde planmäßig umgesetzt, und das Unternehmen wächst nun "aus eigener Kraft organisch weiter".



Effekte zur Erreichung der Guidance

Da die Q1-Marge mit 9,3% noch unter dem angestrebten Jahreskorridor von 10-11% liegt, sind für Q2-Q4 noch Verbesserungen notwendig. Diese sollen kommen durch:

1. Con-pearl ab Q2 mit weiterem Aufwärtspotenzial durch den Großauftrag

2. HY-LINE mit schrittweiser Verbesserung und einem "stärkeren H2"

3. Transline mit Wirksamwerden der Kosten- und Personalstrukturanpassungen in H2

4. Potenziell positive Überraschungen bei H&E im zweiten Halbjahr



M&A-Aktivitäten

Blue Cap verfügt über eine "sehr gute Pipeline" und ist "sehr zuversichtlich, auch was die Qualität der Targets betrifft". In den letzten Tagen haben "eine Reihe von Side Visits stattgefunden, die auch gut gewesen sind". Jedoch betonte Dr. von Kottwitz: "Wir werden nicht einfach irgendwas kaufen, um irgendwas zu kaufen, sondern wir werden nur dann was kaufen, wenn wir von dem Target tatsächlich überzeugt sind."

Interessant ist der Kommentar von COO Eschweiler zu möglichen Auswirkungen der aktuellen Unsicherheiten (Zölle, Dollarkurs) auf die M&A-Landschaft: "Ich glaube also, dass ich im Wettbewerb mit unseren direkten Peers hieraus keine deutlich bessere Position ableiten kann." Allerdings könnten strategische Käufer sich bei attraktiven Assets zurückhalten, was Chancen für einen "Special Situations Experten" wie Blue Cap eröffnen könnte.



Wichtige Punkte aus der Q&A-Session



Netto-Finanzverschuldung: Der starke Rückgang erklärt sich durch die Kaufpreiserlöse aus den Exits (Neschen und Nokra) sowie eine Refinanzierung bei Transline.

Transline-Restrukturierung: Es waren nur noch kleinere Abschreibungen im "niedrigen einstelligen Millionenbereich" nötig, da wesentliche Abschreibungen bereits in Vorjahren vorgenommen wurden.

Plastics-Umsatzrückgang: Kommt hauptsächlich von con-pearl, wo Q1 2024 besonders stark war. H&E liegt dagegen nur "im mikroskopischen Bereich unterhalb des Vorjahresumsatzes".

Dollarkurs-Auswirkungen: Insbesondere con-pearl ist als Nettoverlierer eines schwächeren Dollars betroffen, da "ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung in Deutschland passiert und dann die Endbearbeitung nur in den USA".



Fazit

Als Aktionär bin ich mit der Entwicklung der Blue Cap AG sehr zufrieden. Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zeigt das Unternehmen eine bemerkenswerte Resilienz und Margenstärke. Die Dividendenpolitik unterstreicht das Commitment des Managements, die Aktionäre an den Erfolgen teilhaben zu lassen.

Besonders beeindruckend ist die finanzielle Solidität: Bei einem Leverage von nur 0,3 und angesichts der starken Performance von con-pearl dürfte die Marktkapitalisierung der Blue Cap AG schon alleine durch diese Beteiligung weitgehend abgedeckt sein. Dies bietet nicht nur ein solides Sicherheitspolster, sondern auch erhebliches Upside-Potenzial, wenn die weiteren Portfoliounternehmen ihre Margen wie geplant verbessern und die M&A-Strategie mit neuen, wertsteigernden Akquisitionen zum Tragen kommt.

Die Hauptversammlung am 27. Juni (virtuell, 11 Uhr) wird sicherlich weitere spannende Einblicke bieten.



Gruß,



Johannes