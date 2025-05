Winline Technology stellt auf der Power2Drive Europe 2025 sein 1500-V-Hochspannungs-Gleichstrommodul UXC150030 vor und beschleunigt damit die globale Umstellung auf grüne Energie

MÜNCHEN, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 7. Mai 2025 stellte Winline Technology auf der Power2Drive Europe in München sein isoliertes unidirektionales 1500-V-Hochspannungs-DC/DC-Modul UXC150030 vor und präsentierte damit seine neuesten Innovationen im Bereich der grünen Energielösungen. Neben einem umfassenden Angebot an Lade- und Energiesystemen zog das Unternehmen mit Vorträgen, Produktvorführungen und technischem Austausch die Aufmerksamkeit von Branchenvertreterinnen und -vertretern aus Europa und aller Welt auf sich.

Während der Produkteinführung hielt Dr. Tong Cheng, Vice President of Overseas Marketing bei Winline Technology, eine Keynote, in der er die technischen Durchbrüche und das Anwendungspotenzial des Moduls hervorhob. Das UXC150030 wurde für Ultrahochspannungsszenarien entwickelt, wie z. B. photovoltaische Stromerzeugung, Energiespeichersysteme, Bergbau-LKWs im Megawatt-Bereich und Schienenverkehr. Es bietet einen ultraweiten Spannungsbereich von 200–1500 VDC und einen Spitzenwirkungsgrad von 98,5 %. Das UXC100030 nutzt Halbleitertechnologie der dritten Generation und das firmeneigene Topologiedesign, um Energieverluste zu minimieren und gleichzeitig einen stabilen Betrieb über einen Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C zu gewährleisten, was die Zuverlässigkeit in extremen Klimazonen und industriellen Umgebungen sicherstellt. „Das UXC150030 ist nicht nur ein technologischer Meilenstein, sondern auch die richtige Antwort auf die Anforderungen des Hochspannungs-Gleichstrommarktes. Es wird eine standardisierte und hochkompatible Unterstützung für die Energiewende in Europa bieten", betonte Dr. Cheng.