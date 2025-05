United Internet will 90 Prozent von 1&1 - Kurssprünge

MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet will seine Mobilfunktochter 1&1 weitgehend übernehmen. Über ein Angebot zum Kauf von weiteren rund neun Prozent der Aktien soll sein Anteil am 1&1-Kapital von 81 auf bis zu 90 Prozent steigen, wie der United-Internet-Konzern am Freitag in Montabaur mitteilte. Die Aufstockung könnte die Gesellschaft bis zu 300 Millionen Euro kosten. Mindestens 10 Prozent der Anteile sollen auch künftig im Streubesitz bleiben. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die 1&1-Aktie gewann bis zur Mittagszeit fast 19 Prozent auf 18,28 Euro und war damit klarer Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDax . Das Papier der Mutter United Internet legte immerhin um knapp sechs Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte.