Erstes KI-Ad Special macht die Let's Dance-Bühne zur Drachen-Arena

Köln (ots) - Das Tanzparkett wird zur Drachen-Arena: Heute Abend verschmelzen

erstmals Entertainment und modernste Technologie. Das komplett neu inszenierte

Ad Special "Stagemorph" verbindet generative Künstliche Intelligenz (KI) mit der

der etablierten Kraft von TV-Sonderwerbeformen. Das Ergebnis ist eine innovative

Weiterentwicklung des Movesplit. Wenn "Let's Dance" in die Werbepause geht,

beginnt ein besonderer Auftritt: Für Universal Pictures International Germany

verwandelt sich die Studiobühne von Deutschlands beliebtester Tanzshow und wird

zum mystischen Schauplatz, in dem Fantasie, Technologie und Markenmagie

aufeinandertreffen - und das live in Szene gesetzt, im besten Sendeumfeld.



Kreativität trifft KI





