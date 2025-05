Endet die Konsolidierung jetzt?

Ein erfolgreicher Durchbruch auf der Oberseite mit Notierungen über 73,38 US-Dollar würde für eine zweite Kaufwelle bei Xcel Energy sprechen, zunächst in den Bereich von 75,51 und schließlich die Verlaufshochs aus 2022 bei 77,66 US-Dollar und würde sich entsprechend für ein Long-Engagement anbieten. Hierzu muss aber mindestens ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb des Buy-Triggers gelingen. Auf der Unterseite ist Spielraum bis auf 68,22 US-Dollar vorhanden, der zuvor noch problemlos ausgeschöpft werden könnte. Kritischer dürfte es erst bei einem Bruch des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 66,01 US-Dollar werden, in diesem Fall müssten Abschläge auf 63,54 US-Dollar und damit den EMA 200 (rote Linie) zwingend eingeplant werden.

Fazit:

Der bullische Druckaufbau birgt direkte Anstiegschancen bis an die Hochs aus 2022 bei 77,66 US-Dollar bei einem nachhaltigen Anstieg mindestens über 73,38 US-Dollar auf Tagesbasis. Dementsprechend können erste Long-Positionen vorbereitet werden. In der Summe würde sich eine Renditechance in der Aktie von 5,95 Prozent ergeben. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber vorläufig den Bereich von 69,50 US-Dollar nicht überschreiten. Der Anlagehorizont dürfte jedoch einige Wochen in Anspruch nehmen.