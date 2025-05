Richemont verdient mehr als gedacht - Aktie legt zu

GENF (dpa-AFX) - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr überraschend viel verdient. Während das Geschäft mit Schmuck zulegte, ging der Uhrenverkauf weiter zurück, wie das Unternehmen mit Marken wie Cartier und IWC am Freitag in Genf mitteilte. Zudem belastete der Verkauf der Online-Sparte YNAP den Konzerngewinn weniger als gedacht. An der Börse kamen die Neuigkeiten sehr gut an.

Die Richemont-Aktie gewann bis zur Mittagszeit rund 7,5 Prozent auf 166,50 Franken und lag mit Abstand an der Spitze des europäischen Index Stoxx 50 .