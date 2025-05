ESTEVE STEIGERT DEN NETTOUMSATZ UM 5 % UND BEKRÄFTIGT DIE STRATEGIE, EIN HOCH SPEZIALISIERTES UNTERNEHMEN ZU WERDEN

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mit dem Erreichen von 744 Millionen Euro

und der Erweiterung seines Portfolios kommt das Unternehmen seiner Vision näher,

ein führendes internationales Pharmaunternehmen zu werden



Das Pharmaunternehmen ESTEVE hat seinen Jahresbericht 2024 vorgelegt, der im

Einklang mit seiner Strategie und seinen Initiativen zur Verbesserung der

Lebensqualität der Menschen steht.





Im Jahr 2024 erreicht ESTEVE einen Nettoumsatz von 744 Millionen Euro, was einemWachstum von 5 % gegenüber 2023 entspricht. Die internationalen Verkäufe machen75 % der Gesamteinnahmen aus, was die globale Strategie von ESTEVEwiderspiegelt. Von den Gesamteinnahmen entfallen 25 % auf Spanien, 53 % aufandere Länder der Europäischen Union (die am schnellsten wachsenden Regionen)und 22 % auf den Rest der Welt.Das Pharmageschäft hat mit einem Wachstum von über 15 % bei den Nettoeinnahmeneine Schlüsselrolle bei der diesjährigen starken Leistung gespielt. DasCDMO-Geschäft hat bei stabilen Nettoeinnahmen durch einenwertschöpfungsstärkeren Produktmix positiv zum Gesamtergebnis beigetragen.Eine wichtige Triebkraft für das Wachstum des Nettoumsatzes von ESTEVE war dieÜbernahme von HRA Pharma Rare Diseases im Juli 2024. Mit dieser Übernahme kommendrei Therapien für Erkrankungen wie das Cushing-Syndrom und dasNebennierenrindenkarzinom hinzu, wodurch ESTEVE sein Engagement für selteneKrankheiten verstärkt und seine Präsenz in Europa und den Vereinigten Staatenausbaut.Im Jahr 2025 setzt sich dieser strategische Trend zu hochspezialisiertenTherapien mit einer Vereinbarung über den Erwerb einer adjuvanten Behandlungfort, die als Standardbehandlung für hochgradig resektable, nicht metastasierteOsteosarkome gilt und deren formeller Abschluss in naher Zukunft erwartet wird.Parallel dazu hat ESTEVE die Einlizenzierung eines biologischen Produktsabgeschlossen, das für Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 18 Jahren mitschwerem primären Mangel an insulinähnlichem Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) bestimmtist." Die Ergebnisse des letzten Jahres sind nicht nur eine Konsolidierung desWachstumskurses, den wir in den letzten vier Jahren aufgebaut haben, sondernspiegeln auch unser Engagement wider, die Lebensqualität der Menschen durchhochspezialisierte Lösungen zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, was dieMöglichkeiten betrifft, die vor ESTEVE liegen, und vertrauen darauf, dass 2025ein entscheidendes Jahr für unseren Aufstieg als führendes internationalesPharmaunternehmen im Bereich der Spezialmedizin sein wird" , so StaffanSchüberg, Geschäftsführer von ESTEVE .