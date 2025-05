"Der Druck im Kessel steigt täglich - bin gespannt, wann der Deckel fliegt..."

In der aktuellen Woche war der Tesla Inc. Thread erneut die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Grund sind die erstaunliche Kursentwickung im Mai 2025 (die Aktie hat seit Anfang Mai über 20% an Börsenwert gewonnen) und die Tatsache, dass der Kurs am 09. Mai die 200 Tage Linie nach oben durchbrochen hat (der Kurs durchschnitt die 200 Tage Linie am 04. März nach unten)

Beinahe 400 Beiträge wurden zu Tesla seit Montag gepostet und die überwiegende Mehrheit der wO-Community sieht trotz des zuletzt ser positiven Kursverlaufs weiterhin schwarz für die Tesla Aktie. Hier einige Stimmen zur Lage bei Tesla Inc. aus dem wallstreetONLINE Forum:

Besser_Wisser_mag_keiner: "Hat Musk das Rad neu erfunden oder was ist hier los? Dieser Kurs die letzten Tage ist mal wieder ganz speziell. Keine wirklich positiven Nachrichten aber mal eben an die 12% hoch. Die Hoffnung auf diese 10-20 Robo-Taxis ist schon echt gigantisch."

darauf GAP-Minder: "Es ist doch ganz einfach und allgemein bekannt:

- Der Absatz bricht ein

- Der Gewinn schmilzt zusammen

- Das Image leidet unter dem CEO

- Neue Modelle kommen gar nicht oder floppen

- Die Wettbewerber werden immer besser

Logische Konsequenz: der Kurs steigt. Warum ist das logisch? Na ja, alle schlechten Nachrichten sind bekannt und können daher keinen Einfluss auf den Kurs nehmen. Der Trost für die Bären: es sind eventuell doch noch nicht alle schlechten Nachrichten bekannt…"

darauf TheTelefon: "Naja, Tesla sind halt nicht Zahlen und Daten sondern Glaube und Überzeugung. scheint ja zu funktionieren. Ist halt ein Pingpongspiel und wird wenigstens nicht langweilig"

BVBMeister16: "Unfassbar diese Kurs-Entwicklung. Die ergibt sich wohl wirklich aus der Summe von Trump - Crypto - und Dauernachrichten über Tesla. Ich hab keine Ahnung wie man fundamental auf diese aktuelle Bewertung kommen kann. Aber egal - jeder wie er will."

darauf DipSeek: "Es gibt keine adäqate "Bewertung". Der Kurs spiegelt die Handelspreise wider. Da die Aktien mehrheitlich von Großinvestoren gehalten werden, die sich diese Aktien gegenseitig für Fantasiepreise verkaufen können, um den fiktiven Wert ihrer Bestände zu steigern, sollte man sich bei Tesla über solche Kursbewegungen nicht wundern.

Je schlechter die Betriebsergebnisse bei Tesla ausfallen, desto stärker muss Luft in die Blase gepumpt werden, um die Story am Laufen zu halten. Der leichtgläubige Kleinanleger soll denken: So schlimm kann es bei Tesla gar nicht aussehen, sonst würde der Kurs nicht steigen. Der Markt wisse irgendwas besser, was das eigene Denkvermögen überfordert. Das erspart ihm unnötiges Kopfzerbrechen und Zweifel, ob er sein Geld jemals wiedersehen wird. Es ist das Geschäftsmodell des Aktienmarkts, Leute dazu zu überreden, dass sie ihre Ersparnisse an die großen Player übereignen - für schöne Erwartungen (die Börse schafft keine Werte, sie verteilt nur Gelder um)."

DH0310: "Trump macht nen Liberation Day und geht danach auf Konfrontationskurs zu China. Die sich davon aber tendenziell kaum locken lassen und standhaft bleiben, bis Trump die Zölle mehr oder weniger streicht. Als die Zölle kamen hieß es: Kein Problem für Tesla. Die Aktie war deutlich weniger hart getroffen als viele andere. Jetzt werden die Zölle gestrichen und Tesla zeigt einen ähnlich starken "Rebound", wie viele andere Titel.

Hat Trump der US Economy schon irgendwas gebracht? Nicht wirklich. Sind die Tesla Zahlen in Q1 katastrophal? Ja. Sieht es für Q2 bis jetzt besser aus? Nein.

Also aus meiner Sicht wächst die Blase weiter, das heißt aber nicht, dass es keine Blase ist..."

Xwin: "Bei einer Aktie, die nach Strich und Faden vom CEO durch Tweets und Fantasieprodukte manipuliert werden kann muss man echt ganz gut abgehärtet sein wenn man die nach nach fundamentalen Daten traden will."

darauf RandomGambler1: Stimmt, Irrsinn kann man nicht traden. Auf jeden Fall nicht so, wie man es sich normalerweise vorstellt. Dazu kommen Strippenzieher im Hintergrund, die großen Geldhaie, die des kleinen Aktionärs jeglichen Einfluss berauben."

kiev_broker: "Was sind schon 1000 Mrd. an Bewertung - für einen Autobauer mit demnächst noch eventuell kleinem Taxi Unternehmen. Bin echt erstaunt wie ein Unternehmen - bei derartiger Nachrichtenlage - so bewertet werden kann. 50% in 4 Wochen nach oben - weil? Ach, ich vergaß - sind ja unterbewertet."

GAP-Minder: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die traditionellen Autobauer ihre Lektion in Sachen E-Mobilität gelernt haben und qualitativ besser aufgestellt sind als Tesla. Wer sich in einen Tesla setzt (ich habe es mal in einem S und in einem X versucht, bin aber als „Beinriese“der zu kurzen Sitzverstellung gescheitert) und danach in einem Mercedes Platz nimmt, der weiß, was ich meine.

Die Performance der Aktie ist aber gar nicht mit dem „Erfolg“ der Autosparte verbunden, sondern begründet sich in der Hoffnung auf die angekündigten Zukunftsprodukte. Ob diese erfolgreich sind, ist zurzeit wohl eher eine Glaubensfrage. Ich glaube nicht an Musk und seine Versprechungen, andere tun es. Ich würde aber niemanden für seine Glaubensrichtung verurteilen.

Der Markt zeigt aktuell sogar, dass die Optimisten gar nicht so schwach sind. Könnte sogar sein, dass nicht einmal rote Zahlen in Q2 diesen Glauben zerstören können. Eher schlechte Nachrichten von der Pilotphase des Robotaxis nächsten Monat…"

Sommernacht_2: "Früher gab es wenigsten noch Strohhalme, an die man sich klammern konnte, wie beispielsweise die Vision von 20 Mio. Autos pro Jahr, weltweite Marktführerschaft bei Elektroautos, FSD, aber je mehr Zeit vergeht, desto klarer wird, das NICHTS von dem eintrifft.

Die Umsatzzahlen: zuletzt sogar rückläufig, mehr als 2 Mio Autos scheinen auf absehbare Zeit nicht erreichbar zu sein.

Marktführerschaft: In Asien von den Chinesischen Herstellern überholt, in Europa vom Volkswagen Konzern, Stellantis, BMW und Mercedes, und selbst in den USA verliert TESLA gegenüber den Wettbewerbern Marktanteile. Marktführerschaft sieht anders aus.

FSD und Robo-Taxis: Ja, gibt es, bei Waymo, BYD, Mercedes und vermutlich auch bald bei VW. Bei TESLA ist es nicht absehbar, ob es überhaupt klappt, aber definitiv hat TESLA hier keinen Vorsprung, sondern muss aufpassen, dass der Rückstand nicht noch größer wird.

Bedienkonzept und Supercharger: Hier ist TESLA immer noch sehr gut, aber das alleine reicht nicht. Zudem die Wettbewerber zumindest im Bereich der Bedienung stark aufgeholt haben.

Finanzielle Situation: Hier steht TESLA tatsächlich was Verschuldung und liquide Mittel betrifft besser da als die Wettbewerber. Aber scheinbar schaffen es auch die DINOs der Automobilindustrie, sich hinreichend schnell zu transformieren und eine Balance zwischen Cash-Flow aus Verbrennern und Investitionen in die Elektromobilität und andere Zukunftsprojekte hinzubekommen.

Egal wie ich es drehe oder wende, die aktuelle Bewertung ist nicht ansatzweise gerechtfertigt. Die Wachstumsstory hat nicht nur eine (kurzfristige) Delle, die Geschichte ist vorbei."

Xwin: Tesla, The Neverending Scam - Ich finde es ein wenig schade, dass wir im Juni noch nicht die volle Wahrheit zum Robo-Taxi erfahren werden durch den geschlossenen Benutzerkreis. Aber der Druck auf Tesla durch Zoox, Uber, Waymo etc steigt quasi täglich die Dinger nun mal ohne Fahrer fahren zu lassen. Ich denke nicht, dass Musk das bis Ende des Jahres durchziehen kann, da nichts durch die Öffentlichkeit bewerten zu lassen und sich dem Vergleich zu stellen.

Das mit Austin find ich wirklich mutig von Tesla, wenn WAYMO dort auch fährt. Im Prinzip ist wieder dieser Moment da, wo man denkt, dass Tesla doch nun wirklich mal zeigen muss, was man kann (bzw. nicht kann). Ich bin gespannt, wie man sich dieses mal wieder herauswindet. Eigentlich fällt mir da nicht mehr viel ein."

Summerrain: Mehr als 10.000 unverkaufe Cybertrucks in den USA - Herrlich wer rechnen kann:

10.000 nicht verkaufte Cybertrucks. Kosten vs Umsatz. Weitere Schlappe für Tesla. Gibt es eigentlich noch den mega erfolgreichen Tesla-Semi Truck? Ebenfalls ein Erfolgsmodell. 🤣

Die negativen Nachrichten reißen nicht ab. Kein Wachstum, Schrumpfung, starke Konkurrenz und unerfüllte Tesla-Visionen sind die Schlussfolgerungen. Bereits 2022 wollte Tesla das reale autonome Fahren eingeführt haben. Umsetzung gleich null. Peinlich für die Teslaner, die eine andere Tesla-Entwicklung seit 2016 propagiert haben. Stichwort Tesla-Weltmarktführer. Verbrenner-Dinos pleite. Exponentielles Tesla-Wachstum. Nichts ist eingetreten. Die Realität sieht anders aus."

IlseBilse: "Charttechnisch geht es jetzt nach oben...Kursziel ca.360$ Fundamental ist das zwar grober Unfug, aber hier spielt Charttechnikjetzt die Musik! PS:Selten so eine heisse Luft Firma in 25 Jahren Börse gesehen..., da ist selbst der Kimbele mit seinen Letsbuyit.com ein Looooser gewesen🙈"

Paxton14: "Mich interessiert nur der derzeit runtergekrachte Kurs, und eine mögliche Auferstehung durch das vollautonome Fahren, sowie das Energie Geschäft. Hier wurde so gedrückt, dies ist immer mit paar Euros reinzugehen. Zur Zeit will niemand die Aktie, schlechter geht's gar nicht. Es wird immer heimlich gekauft. Wenn die Notenbank fed die Zinsen nicht senken darf, kauft sie heimlich Staatsanleihen, und druckt Geld damit."

darauf IlseBilse: "Vollautonomes Fahren sind Hirngespinste,welche mit Sicherheit die Massenproduktion nicht ankurbeln werden....und die Marge bei den Batteriespeichern ist ja auch mächtig...Die Luftpumpe Tesla läuft nur deswegen, weil es die Charttechnik so hergibt, aber für max. 50% Gewinn jeden Tag mit dem "Finger am Abzug" zu schlafen, damit man den Ausstieg nicht verpasst....gibt es wohl sicherere und moralisch bessere Investments."

RandomGambler1: "Das, wovon Tesla gelebt hat, was Tesla gelebt hat, ist nun einfach weg, unwiederbringlich weg :

- Zukunftsgestalter, Visionsgeber

- Kundenvertrauen

- Going Green Strategie

- einmalige Technik

- Traum vom Selbstfahren

- der CEO wird es reißen

- weltweit Nr. 1 im Verkauf

- stetig steigende Umsätze

- der Konkurrenz weit voraus

- Cybertruck, das Beste

Fairerweise muss man aber auch erwähnen, dass Neues hinzugekommen ist :

- Manipulierte Verkäufe in Kanada, kassieren unberechtigter Fördergelder

- Brennene Teslas, aus Wut gegen Musk

- im voraus bezahlte Upgrades, die nicht kommen ( obwohl, das ist nicht wirklich neu )

- der CyberTruck geht unter die Nichtschwimmer

- Mr. Überkandidelt kümmert sich wieder hauptsächlich um Tesla

- eine Tacho Sammelklage

- Gefährliche, überaschende Bremsungen

- Klebe-, Lack-, Pedal-Probleme

Tesla, das Skelett, welches nur noch durch ein vages Konstrukt an Finanz-Jongleuren am Röcheln gehalten wird, hat fertig."

Random_Gambler1: "Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass der Kurs da ist wo er ist. Aber bei einem bin ich mir sicher, es ist ein korrupter, machtpolitischer Handel. Wer die stützenden Spritzen verpasst, über wie viele Ecken und wer genau dahinter steht, - ich will lieber nicht darübr nachdenken. Das gibt ganz, ganz schlechte Träume."

darauf Besser_Wisser_mag_keiner: "Da bin ich komplett deiner Meinung. Hier wird der Kurs definitiv durch jemanden gepusht. Es gibt null positive Meldungen und der Kurs geht durch die Decke. Und

da braucht auch jetzt keiner mit Charttechnik oder Robotaxi kommen. Das Robotaxi war ja schließlich

schon lange geplant und der Kurs ist mal eben von 400 auf 200 abgestürzt. Ich bin echt gespannt wie

lange das hier noch so weitergeht."

darauf walker333: "Der Kurs hat in den vergangenen 12 Monaten knappe 100% Plus gemacht (in USD). Komischerweise wird in Standardmedien immer runtergebetet, dass Musk und die Tesla Aktie so enorm abgestürzt wären...Der Autohersteller Tesla wird immer unbedeutender, ist nirgendwo führend. Die Marktbewertung wird folgen - wann weiß niemand!

Ich selber mache diesen goldenen Schachzug natürlich nicht. Viel zu gefährlich. Die Volkswagen Stammaktie stieg im Jahre 2008 auch auf über 1.000 €. "

GAP-Minder: "Ehrlich gesagt war mir in den letzten Tagen immer weniger klar, warum die Aktien trotz durchgehend schlechter Nachrichtenlage immer weiter steigen. Es schien jede Logik und Börsenerfahrung auf den Kopf zu stellen. Jetzt habe ich aber eine neue und beängstigende Theorie: sehr viele institutionelle Anleger in den USA haben schlicht Angst gegen Musk zu handeln. Der weiß den größenwahnsinnigen Dekreteschreiber an seiner Seite, der wiederum jedes Unternehmen und jede Institution zerstören kann, da er sich ungestraft als Diktator aufführen kann. Das ganze Spielchen könnte demnach also noch eine Weile weitergehen, nicht aber unendlich lange…"

Xwin: "Es zeichnete sich doch schon seit Wochen ab, dass die Autoverkäufe nicht mehr relevant sind. Die Aktie ging seitwärts trotz konstandem negativem Newsflow. Natürlich kann man die weiter verfolgen. Wenn FSD floppt, zählen die natürlich wieder und daher finde ich die auch weiter interessant. Ich würde sagen wir befinden uns an einem kritischen Punkt. Zoox, Waymo, Baidu, VW ... und viele weitere drängen in den Robo-Taxi Markt. Tesla kann sein FSD nicht mehr ewig zurück halten. Die Börse glaubt, dass das der Punkt ist wo Tesla seine Überlegenheit ausspielen kann. Ich glaube das Gegenteil. Vielleicht wird das Robo-Taxi von Tesla noch 1-2 Monate verzögert aber dieses Jahr muss Musk die Katze aus dem Sack lassen. Der Regulierer kann auch nicht mehr als Entschuldigung gelten, denn andere bekommen das ja wohl auch genehmigt und die ganze Welt kontrollieren Musk und Trump noch nicht."

GAP-Minder: "Wenn ich die 50%-Regel richtig interpretiere, dann müsste die Aktie bald wieder nach unten drehen, denn vom Kursverlust (480 —> 220) sind bei 350 eben diese 50% wieder gewonnen worden. Es bleibt also spannend…Auch in früheren Zeiten hat man sich über die kaum erklärlichen Kursanstiege bei Tesla gewundert und dafür kaum eine Erklärung gehabt. Aber Tesla hat dann stets geliefert: die Verkäufe stiegen, man erreichte die Gewinnzone, die Autos wurden besser und beliebter.

Und jetzt? Die Verkäufe brechen ein, der CEO dreht komplett durch und die Wettbewerber sind endlich aufgewacht. Jetzt kann der Kurs nicht mehr länger steigen, auch wenn der Markt das absurde Spiel noch mitmacht. Das böse Erwachen wird aber kommen, schon im Juli werden wir vor dem Q2-Scherbenhaufen stehen und ein nicht funktionierendes Robotaxi bemitleiden.

Also liebe Bullen: freut Euch über Eure Gewinne, aber vergesst nicht, diese einzutüten…"

Random_Gambler1: "Der Druck im Kessel steigt täglich, bin gespannt, wann der Deckel fliegt..."

Sommernacht2: "Die TESLA-Aktie ist ein Phänomen: Mit jeder schlechten Nachricht steigt der Kurs weiter und entfernt sich von fundamental gerechtfertigen Preisniveau. Einbruch der Zahlen in Europa, Einbruch der Zahlen in den USA, Einbruch der Zahlen in China, scheint so, als ob kaum noch jemand die Autos von TESLA haben will. Auch wenn TESLA jetzt mit Preissenkungen versucht gegenzusteuern, dann geht das auf die (bislang noch recht gute) Marge und die Gewinne werden sich reduzieren. TESLA ist und bleibt ein normaler Automobilhersteller (technologisch sehe ich hier keinen Vorsprung mehr), mit nicht unerheblichen Problemen und sollte auch als solcher bewertet werden. KGV um 10. ==> die aktuelle Marktbewertung ist etwa um den Faktor 10 zu hoch."

darauf summerrain: Sehe ich ähnlich. Das überzogene KGV, KUV und den Schrumpfungen in den Segmenten macht es für Shorties attraktiv. Zusätzlich die hohe Volatilität, wenn der Kurs korrigiert.

Die Gewinnmarge hat sich bereits den anderen Autobauern angepasst. Tendenz weiter fallend wenn Tesla die Preise weiter senkt. Wenn das Robotaxi und diese Robos Flops sein sollten, dann bleibt nicht mehr viel übrig, um die massive Überbewertung zu rechtfertigen. Das hat Potenzial, um die massive Tesla-Blase platzen zu lassen.

Autor: Hardy Schilling, Head of Community