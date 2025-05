Analysten sagen 38 Prozent Kurssteigerung bei diesem Tech-Riesen voraus

"Obwohl unsere Vorabprüfungen vor dem Quartal auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit hingedeutet hatten, lag unsere Erwartung, dass ein Rückgang der Werbeausgaben chinesischer Kunden das Umsatzwachstum abflachen würde, daneben", schreibt Analyst Rob Sanderson in einer Notiz am Donnerstag. "Diese große Werbekundengruppe hat sich zwar zurückgezogen (teilweise mit geografischer Umverteilung), aber KI-getriebene Leistungssteigerungen auf der Plattform gleichen das mehr als aus."

Das Investmentunternehmen bestätigte seine Kaufempfehlung für den Facebook-Mutterkonzern und erhöhte das Kursziel auf 888 US-Dollar – das entspricht einem Plus von etwa 38 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Zuvor lag das Kursziel bei 695 US-Dollar, laut Daten von FactSet.

Daher: "Wir sehen Meta weiterhin als das beste Beispiel für einen greifbaren, unmittelbar von KI profitierenden Nicht-Hardware-Konzern und erwarten, dass die Aktie in diesem Jahr die Mag-7-Vergleichsgruppe übertreffen wird", so der Analyst weiter. "Trotz eines deutlichen Bewertungsunterschieds empfehlen wir langfristigen Wachstumsmanagern, sich von Google abzuwenden und in Meta zu investieren."

Meta-Aktien haben im laufenden Monat um mehr als 17 Prozent zugelegt – angetrieben von einem besser als erwarteten Bericht zum ersten Quartal. Das Plus hebt die Jahresperformance von Meta auf etwa 10 Prozent an.

Auch die Mehrheit der Wall-Street-Analysten ist ähnlich optimistisch gestimmt: Laut LSEG bewerten 64 von 72 Experten die Aktie mit Buy oder Strong Buy, lediglich sechs empfehlen Halten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 703 US-Dollar, was ein Kurspotenzial von über 9 Prozent bedeutet.

