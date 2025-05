Zurückhaltung beim Möbelkauf - Trendwende in Sicht? Das trendige Sofa oder das neue Bett müssen in unsicheren Zeiten warten: Die Verbraucher haben in den ersten drei Monaten 2025 weniger Geld für Möbel ausgegeben als noch vor einem Jahr. Die Möbelindustrie meldet für diesen Zeitraum einen …