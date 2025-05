Ripple-SEC-Drama bringt XRP ins Straucheln!

Trotz einer dynamischen Erholung des Kryptomarkts in dieser Woche lasten die jüngsten Entwicklungen im XRP-Verfahren weiterhin spürbar auf dem Kurs. Dieser fiel auf 2,42 US-Dollar, nachdem eine US-Bundesrichterin einen gemeinsamen Antrag der SEC und Ripple auf Abänderung des Vergleichs als "verfahrenswidrig" zurückwies.

Die Kryptowährung XRP hat in den vergangenen 24 Stunden mehr als 2 Prozent an Wert verloren (Stand: 15:00 Uhr MESZ) und damit die Verluste unter den großen Coins angeführt. Der Rückgang erfolgte vor dem Hintergrund eines juristischen Rückschlags im langjährigen Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC.

Die US-Bezirksrichterin Analisa Torres erklärte am Donnerstag, dass sie selbst bei bestehender Zuständigkeit den Vergleichsantrag abgelehnt hätte, da er "verfahrensrechtlich unzulässig" sei. Die Parteien hätten versäumt, sich auf Regel 60 der Zivilprozessordnung zu berufen – eine Grundvoraussetzung für die Änderung eines rechtskräftigen Urteils.

"Die Parteien haben keinerlei Anstrengungen unternommen, um diese Voraussetzung zu erfüllen; ihr Antrag erwähnt die Regel nicht einmal", heißt es in der richterlichen Anordnung vom 15. Mai.

Der Antrag hatte vorgesehen, dass Ripple nur noch 50 Millionen US-Dollar Strafe zahlen müsse, statt der ursprünglich angesetzten 125 Millionen US-Dollar, mit Rückzahlung der restlichen Summe aus einem Treuhandkonto.

Markt in Wartestellung – Technische Widerstände belasten

Abseits der Gerichtssäle zeigt sich der heute Kryptomarkt insgesamt verhalten. Die Gesamtmarktkapitalisierung fiel laut CoinGecko um 2 Prozent auf 3,3 Billionen US-Dollar.

"XRP zeigt Schwächetendenzen und leidet unter Gewinnmitnahmen", sagte Alex Kuptsikevich, Chefanalyst bei FxPro. "Die laufende Konsolidierung am Gesamtmarkt verstärkt diesen Effekt."

Der Crypto Fear & Greed Index fiel leicht von 73 auf 70 – weiterhin im "Greed"-Bereich, aber mit abnehmender Dynamik. Laut Augustine Fan von SignalPlus könnte der Markt zwar weiter zulegen, sollte es keine größeren Rückschläge bei Aktien geben.

Regulatorische Entspannung unter Trump

Seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus hat sich der Ton der SEC gegenüber Krypto deutlich verändert. Neue SEC-Vorsitzende wie Paul Atkins setzen auf einen kooperativeren Kurs. Zahlreiche Klagen gegen Börsen wie Coinbase oder Kraken wurden eingestellt.

Doch XRP bleibt ein Sonderfall. Das Verfahren, das 2020 begann, ist juristisch komplex und symbolisch aufgeladen. Zwar entschied Torres bereits im Juli 2023, dass institutionelle Verkäufe von XRP gegen Wertpapiergesetze verstießen – der Handel auf Börsen durch Privatanleger hingegen nicht.

Die Einigung zwischen Ripple und der SEC galt als Schritt zur endgültigen Beilegung des Falls. Doch die Ablehnung durch Torres zwingt beide Seiten nun zur Nachbesserung – oder zu einem erneuten Gang vor den zuständigen Berufungsgerichtshof.

Ripple-Chefjurist Stuart Alderoty twitterte nach der Entscheidung: "Nichts an diesem Urteil ändert etwas an Ripples Erfolgen. Wir arbeiten weiter mit der SEC an einer endgültigen Lösung."

Mit einem Jahresplus von über 366 Prozent zählt XRP zwar weiterhin zu den Top-Performern – doch die kommenden Wochen könnten entscheiden, ob die Währung diesen Schwung konservieren kann oder ob eine neue Abwärtsphase bevorsteht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

XRP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 2,430PKT auf CryptoCompare Index (16. Mai 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.