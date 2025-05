Novo Nordisk wechselt Chef aus - Kurs unter Druck

Sal-Paradise schrieb 18.04.25, 11:12

Was den gestrigen Abverkauf angeht, spielte hier natürlich die Meldung vom größten Konkurrenten bezüglich guter Testergebnisse ihrer Präparate in "Pillenform" eine übergeordnete Rolle. Der Markt spielte hier die "First-Mover-Karte", die impliziert, Eli Lilly würde sich damit den Markt krallen und Novo Nordisk außen vor lassen, was natürlich absurder Unsinn und völlig übertrieben ist. In einem Duopol, wo sich faktisch zwei Unternehmen den größten Anteil am adressierbaren Markt aufteilen (siehe z.B. Airbus vs. Boeing) kann so ein Fall faktisch niemals eintreten, wenn beide (fast) zeitgleich und annähernd gleiche/ähnliche Produkte in ihrer Produktpipeline führen.



Psychologisch sehen wir faktisch immer dasselbe Muster, jenseits von NN. Eine damalige Übertreibung wird zum Ende hin immer panischer und Fundamentaldaten über Produkte und Marktanteile treten immer mehr in den Hintergrund oder werden, wie hier, faktisch ausgeblendet. Immer mehr "Experten" aka Analysten melden sich, um mit drauf zu springen und immer düstere Szenarien zu veröffentlichen, so wie genau dieselben Leute es damals in der Aufwärtsbewegung taten und sich am Ende einen Dreck um die Realität kümmern wollten. Ob sich jemand dieser Kakophonie nach oben/unten jeweils ergeben/anschließen möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden.



Was er aber immer tun sollte, ist auf der sachlichen Ebene zu bleiben und dieses Szenario um NN nüchtern zu betrachten, was einige damals dazu brachte die Aktie ganz da oben eben nicht mehr kaufen zu wollen, da hier keine realistische Rendite-Chance mehr bestand. Wer aufmerksam liest, wird schnell feststellen, dass in all diesen Brüll-Artikeln faktisch nie Fundamentaldaten genannt werden. Und wenn Zahlen auftauchen (z.B. von Testreihen) ist niemals etwas zu lesen, welche Auswirkungen diese am Ende für den Verkauf bestimmter Produkte haben wird. In all diesen Artikeln ist ein überwältigender Anteil ausschließlich emotional getrieben, was für die langfristigen Auswirkungen aber irrelevant sein wird. Da bleibe ich lieber nüchtern, so wie damals, als viele noch bei 130€ kauften, obwohl es keinen sinnvollen Grund mehr dafür gab. Jetzt gibt es keinen sinnvollen Grund die Aktie bei 50€ verkaufen zu wollen, da es aktuell keinen Grund gibt an den avisierten Absatz/Umsatzzahlen Zweifel zu hegen, gleichgültig ob ein Konkurrent einen Studienerfolg zu verzeichnen hat. Ich als Anleger reagiere dann, wenn mir harte Fakten beweisen, dass ein Unternehmen zu langsam oder falsch abgebogen ist. Bis dahin halte ich mich an alle verfügbaren Fundamentaldaten.



Sollte ein Anleger wegen jeder Meldung permanent Aktien verkaufen, hätte er recht schnell keine mehr im Depot, egal ob wir von NN oder anderen aussichtsreichen Aktien sprechen. Für mich hat sich an der Qualität von NN nichts geändert. Wie ihr das da draußen haltet, dürft ihr gerne selbst entscheiden.