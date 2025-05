Alamar Biosciences erweitert NULISAseq CNS Disease Panel 120 mit bahnbrechenden blutbasierten, aus dem Gehirn abgeleiteten pTau-Assays

Phosphoryliertes Tau hat sich als wichtiger Biomarker für die Früherkennung und Überwachung der Alzheimer-Krankheit und anderer Tauopathien erwiesen. Die neuen Ergänzungen des CNS Disease Panel 120 sind speziell für den Nachweis von aus dem Gehirn stammenden Formen von pTau konzipiert und überwinden damit die Grenzen der derzeitigen Assays, die nicht zwischen peripheren und zentralen Tau-Spezies unterscheiden können. Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung von zwei Suiten verschiedener pTaus und tTau-Spezies, von denen eine spezifisch für die aus dem Gehirn stammenden Tau-Spezies ist und die andere die aus dem Gehirn und dem peripheren Gewebe stammenden Tau-Spezies kombiniert.

„Forscher haben lange nach einer zuverlässigen, blutbasierten Lösung gesucht, um die Tau-Pathologie im Gehirn zu verfolgen", sagte Dr. Yuling Luo, Geschäftsführer, Gründer und Vorsitzender von Alamar Biosciences. „Durch die Integration von Assays für pTau217, pTau181, pTau231 und Gesamt-Tau in unserem NULISAseq CNS Disease Panel 120 ermöglichen wir es Wissenschaftlern, das gesamte Spektrum der Tau-Pathologie mit außergewöhnlicher Sensitivität und Durchsatz zu untersuchen. Dieser Fortschritt wird die biomarkergesteuerte Forschung und Arzneimittelentwicklung bei der Alzheimer-Krankheit und verwandten neurodegenerativen Erkrankungen beschleunigen".

„Die Möglichkeit, aus dem Gehirn stammende pTau-Spezies direkt aus dem Blut nachzuweisen, stellt einen entscheidenden Schritt in der Früherkennung und Überwachung der Alzheimer-Krankheit (AD) und verwandter Erkrankungen dar", sagte Nicholas Ashton, Ph.D., Direktor der neurodegenerativen Biomarkerforschung bei Banner Health. „Bisher war es uns nicht möglich, zwischen hirneigenen und peripheren pTaus in einem Multiplex-Verfahren zu unterscheiden. Jüngste Erkenntnisse haben unterstrichen, wie wichtig es ist, das aus dem Gehirn stammende pTau nachzuweisen, um eine höhere Spezifität für AD zu erreichen. Das neue CNS Panel von Alamar bietet eine noch nie dagewesene Möglichkeit, die diagnostische Genauigkeit und den klinischen Nutzen dieser Biomarker weiter zu verbessern, was die Patientenversorgung und die klinische Forschung erheblich beeinflussen wird."

Alamar Biosciences setzt sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit der neurowissenschaftlichen Gemeinschaft ein, um Erkenntnisse über Biomarker zu gewinnen, die eine frühere Diagnose, Patientenstratifizierung und Therapieüberwachung ermöglichen.

Weitere Informationen über das NULISAseq CNS Disease Panel 120 und das Portfolio an Proteomik-Lösungen von Alamar Biosciences finden Sie unter www.alamarbio.com.

Informationen zu Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences ist ein privates Biowissenschaftsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Präzisionsproteomik voranzutreiben, um die frühestmögliche Erkennung von Krankheiten zu ermöglichen. Die firmeneigene NULISA-Plattform und das ARGO HT-System arbeiten nahtlos mit den neuesten Fortschritten in der Genomik zusammen, um eine Nachweisempfindlichkeit im einstelligen attomolaren Bereich zu erreichen, die die empfindlichste Proteindetechnologie auf dem heutigen Markt bei weitem übertrifft. Weitere Informationen finden Sie unter alamarbio.com.

