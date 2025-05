Dimon: "Wir irritieren gerade sehr viele Leute"

Ein Gespenst geht um an den Finanzmärkten – das Gespenst der Rezession. Und einer, der es beim Namen nennt, ist Jamie Dimon, der Vorstandschef von JPMorgan Chase. "Hoffentlich bleibt uns eine Rezession erspart, aber ausschließen würde ich sie nicht", sagte Dimon im Interview mit Bloomberg am Rande der Global Markets Conference in Paris. Wie tief oder wie lang ein Abschwung ausfallen würde, könne niemand vorhersagen. Doch der Chef der größten US-Bank ist sichtbar nervös.

Der Grund: Die protektionistische Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung. Deren jüngste Zolloffensive habe Märkte erschüttert und zu massiven Verwerfungen geführt, erklärte Dimon. Seit Trumps Ankündigung am 2. April – dem von Trump so genannten "Liberation Day" – schweben die Finanzmärkte in einem Zustand permanenter Alarmbereitschaft. Binnen weniger Tage folgte zwar eine 90-tägige Pause der Zölle, um Spielraum für Verhandlungen zu schaffen. Doch die Unsicherheit bleibt.