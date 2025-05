JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der angekündigte Rücktritt von Unternehmenschef Lars Fruergaard Jorgensen komme unerwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Diesem Schritt und dem Wechsel von Lars Rebein Sorensen - Jorgensens Amtsvorgänger und derzeitiger Vorsitzender der Novo Nordisk Foundation - sei aber offenbar eine einvernehmliche Einigung vorausgegangen. Demnach liege ein Wechsel im Management im Interesse des Pharmakonzerns und seiner Aktionäre nach den Herausforderungen des Marktes in letzter Zeit. Novo Nordisk habe das Vertrauen in die aktuellen Geschäftspläne bekräftigt und betont, dass die Strategie unverändert bleibe./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2025 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 13:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 57,29EUR auf Tradegate (16. Mai 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1000

Kursziel alt: 1000

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 134,05 € , was eine Steigerung von +133,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer