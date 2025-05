Gespräch in Istanbul ist sehr kleines positives Signal

TIRANA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit 2022 als "ein sehr kleines, aber erstes positives Signal" gewertet. "Wir müssen in dieser Hinsicht mehr tun, vor allem im Bereich der diplomatischen Bemühungen, aber wir müssen auch sehr deutlich in unserer militärischen Unterstützung für dieses Land sein", sagte der CDU-Politiker bei einem Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Albanien. "Es darf keinen Zweifel daran geben, dass wir bereit sind, unsere Unterstützung fortzusetzen."

Merz äußerte sich, bevor öffentlich Informationen zum Verlauf der Gespräche in Istanbul bekannt wurden. Nach Angaben des türkischen Außenministeriums dauerte die Verhandlungen rund anderthalb Stunden./aha/DP/jha