Expansion nach Biloxi, Mississippi

Vancouver, British Columbia - 16. Mai 2025 - Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (OTCQB: SUNXF) (FSE: 6330), ein nordamerikanischer Marktführer für Solarenergielösungen im Wohn- und Gewerbebereich, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ab dem 15. Mai 2025 ein neues Franchise in Biloxi, Mississippi, vergeben hat. Mit dieser Vereinbarung wächst das Franchise-Netzwerk des Unternehmens von 92 auf 93 Gebiete in Kanada und den Vereinigten Staaten.