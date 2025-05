Taiwans größte Eisenwarenmesse

Asiens führende Ausstellung für Werkzeuge und Eisenwaren

TAIPEI, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- TiTE x IHT 2025 (Taiwan Int'l Tools & Hardware Expo x Int'l Hardware Expo Taiwan), die größte Eisenwarenmesse Taiwans und die einzige Veranstaltung, die von der Taiwan Hand Tool Manufacturers' Association (THMA) mitorganisiert wird, wird gemeinsam mit Lanza Int'l Co., Ltd. veranstaltet. Sie findet vom 21. bis 23. Oktober im brandneuen Taichung International Convention & Exhibition Center (TICEC) statt und vereint 400 Aussteller auf 800 Ständen in acht Zonen, die mehr als 20.000 Käufer aus den USA, Europa, Japan, Südostasien und dem Nahen Osten anziehen. Innovation. Integration. Vorsprung. Kostenlose Tickets erhalten Sie hier: https://accu.ps/2yRLXp.

Hochmodernes Ausstellungszentrum