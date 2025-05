Schwungloser Start - Wochenbilanz stark

Galileo_Investments schrieb 12.05.25, 09:49

Hallo zusammen,



heute kann man schön sehen, was geschieht, wenn über das Wochenende 2 Problemthemen große Fortschritte machen:



- Entspannung im Handelsstreit zwischen China und USA

- Es sieht nach einem möglichen Frieden im Ukraine Konflikt aus



Depot legt heute massiv zu und das dürfte auch die kommenden Tage weiter gehen. Die Kollegen, die in Cash gegangen sind, müssen jetzt schnell wieder rein. Da besteht erhöhte Fomo-Gefahr ;-)



Auch ein Grund warum ich eigentlich immer (mehr oder weniger) voll investiert bin. Im Traden / Timing bin ich einfach nicht so gut. Kurzfristig sollte man mich nicht fragen... da liege ich oft daneben. Aber langfristig, da stimmt mein Gefühl fast immer, und das funktioniert sehr gut die letzten 20 Jahre.



Etwas Geld war aber die letzten Monate da, und so habe die günstigen Kurse wie folgt genutzt: (möglich das ich das auch schon geschrieben hatte)



Käufe:



PepsiCo - neue Position (3 Käufte zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den letzten Wochen)

PayPal - Position weiter massiv erhöht / hier sehe ich gigantische Chancen --> wie MSFT in dem Jahr 1 nach Nadella --> aktuell meine 6. größte Position...

Generall Mills - Position weiter erhöht

Lyft - neue Position

Uber - neue Position, mehr als doppelt so groß wie Lyft

Angi Homeservice - kostenlos bekommen als Ausgliederung von IAC --> habe ich zu günstigen Kursen vor einigen Wochen aufgestockt

Alphabet - für meinen Sohn, hätte ich Cash würde ich meine Alphabet Position auch aufstocken... noch immer günstig



Verkäufe:



Dürr - komplett verkauft

Jungheinricht - komplett verkauft

BASF - halbe Position verkauft



Ich trenne mich also weiterhin von deutschen Titeln und gehe mehr in USA rein. Ich bin nach wie vor bullish für USA Titel, da gibt es genug günstige Aktien.



Für den Mai erwarte ich wieder die höchste Dividende des Jahres. Die ganzen Einmalzahler aus DE stehen an. Große Zahler sind DHL; Alllianz, E.On; Generall Mills; RWE; BASF. Insgesamt erwarte ich Brutto über 4k an Einnahmen, so macht das Spass.



Noch eine positive Geschichte: Die Targobank kam auf mich zu und will mir pro-Aktiv die Schweitzer Quellensteuer der letzten 3 Jahre zurück holen. Das finde ich super, und wollte das hier mal erwähnen. Toller Service der Targobank und da kommt einiges an CHF zusammen.



Größte Positionen aktuell:



MSFT

Amazon

Arista

Generall Mills

Alphabet

PayPal

DHL

E.On

Allianz

BHP Group

Walt Disney

GSK

Shell

Nutanix

Barrick

Cisco

Deutsche Telekom

3M

Roche

Swiss Re

Pfizer

Alibaba

AbbVie



Liste für potentielle Zukäufe:

BHP - antizyklischer Kauf

Alphabet - wie geschrieben

Qualcomm - Chip Wert



VG und genießt den Tag, das sommerliche Wetter und den Blick in das Depot heute!

G