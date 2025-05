Die Straßen- und Verkehrsbehörde (RTA) eröffnet die Anmeldung für den Dubai Weltkongress für autonomes Fahren 2025

DUBAI, VAE, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, stellvertretender Premierminister, Verteidigungsminister und Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai, hat die Straßen- und Verkehrsbehörde (Roads and Transport Authority, RTA) die Anmeldung für den Dubai Weltkongress für autonomes Fahren eröffnet, der vom 24. bis 25. September 2025 stattfinden wird. Die Veranstaltung findet unter dem Motto statt: Mobilität neu definieren: der Weg zur Autonomie.

Die vierte Ausgabe des Dubai Weltkongress für autonomes Fahren findet statt unter dem Motto Mobilität neu definieren: der Weg zur Autonomie, und unterstreicht das Engagement der RTA, die führende Rolle der Regierung von Dubai zu stärken und die Nutzung autonomer Mobilitätstechnologie auf allen Ebenen zu erweitern. Diese Ausgabe des Wettbewerbs umfasst eine Vielzahl integrierter Verkehrsträger, die mehrere Systeme in einem Gebiet für die Nutzung durch die Fahrgäste zusammenführen.

Ahmed Bahrozyan, Geschäftsführer der Straßen- und Verkehrsbehörde und Vorsitzender des Organisationskomitees für den Dubai Weltkongress für autonomes Fahren, erklärte: „Dank des großen Erfolgs, den der Kongress in seinen drei vorangegangenen Ausgaben erzielt hat, ist diese Veranstaltung zu einer globalen Plattform geworden, die wichtige lokale, regionale und internationale Unternehmen und Einrichtungen zusammenbringt, die in diesem Bereich tätig sind. Sie zieht auch eine große Anzahl von Technologieexperten, Innovatoren, Spezialisten, Entscheidungsträgern, Investoren und Regierungsvertretern aus der ganzen Welt an, um die neuesten Fortschritte im Bereich der autonomen Mobilität zu erkunden und zu diskutieren."

Bahrozyan fügte hinzu: „Der Dubai Weltkongress für autonomes Fahren soll die Vision Dubais verdeutlichen, 25 % der Verkehrsmittel der Stadt bis 2030 auf autonome Systeme umzustellen. Während des Kongresses wird das Gewinnerkonsortium des Dubai Weltkongress für autonomes Fahren 2024 bekannt gegeben. Das siegreiche Konsortium erhält ein Preisgeld in Höhe von 3 Millionen Dollar, wobei die Teilnehmer des Wettbewerbs um die innovativsten Lösungen im Bereich der autonomen Mobilität konkurrieren."

Die Unternehmen haben sich entweder als Konsortium mehrerer Unternehmen oder als Einzelunternehmen beworben, um mehrere unabhängige autonome Verkehrssysteme unter einem einheitlichen Dienstleistungsdach zu integrieren.

Die autonome Mobilität ist zu einem Eckpfeiler der Strategie von RTA geworden. Zu diesem Zweck führt die RTA mehrere innovative Initiativen durch, um die autonome Mobilität in Dubai zum Leben zu erwecken.

Um an der Konferenz teilzunehmen oder sie zu besuchen, melden Sie sich bitte über die offizielle Website der Veranstaltung an: https://sdcongress.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2688435/RTA_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2688437/RTA_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2688434/RTA_3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2688436/RTA_4.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2688438/SDC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-straWen--und-verkehrsbehorde-rta-eroffnet-die-anmeldung-fur-den-dubai-weltkongress-fur-autonomes-fahren-2025-302457852.html