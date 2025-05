Swiss Re steigert Gewinn trotz Waldbrandschäden - Aktie schwach

(Kursentwicklung aktualisiert)



ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re hat trotz der Waldbrände in Kalifornien einen überraschenden Gewinnsprung hingelegt. Damit ging es den Schweizern besser als ihren großen deutschen Konkurrenten. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Quartal knapp 1,3 Milliarden US-Dollar (gut 1,1 Mrd Euro) und damit 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Freitag in Zürich mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf weniger als 1 Milliarde Dollar erwartet. Laut Analyst Will Hardcastle der schweizerischen Bank UBS beruhen die überraschend starken Resultate des Versicherers allerdings großteils auf Einmaleffekten.

Die Swiss-Re-Aktie gab am Nachmittag als einer schwächsten Werte im SMI um 1,2 Prozent nach. Am Vormittag hatte sie noch zeitweise um mehr als zwei Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 12,7 Prozent gestiegen und liegt aktuell etwas unter dem Mehrjahreshoch von 153,65 Franken, das die Aktie Ende März erreicht hatte.