Länder wollen umstrittene PFAS-Chemikalien besser erforschen

METTLACH-ORSCHOLZ (dpa-AFX) - Die Umweltminister wollen die umstrittenen per- und polyfluorierten Chemikalien PFAS besser erforschen. Man stelle eine zunehmende flächendeckende Belastung der Umwelt mit diesen Stoffen fest, hielten die Minister in einem Beschluss im saarländischen Mettlach-Orscholz fest.

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) sind in Alltagsprodukten wie Textilien, Kosmetik und Lebensmittelverpackungen enthalten. Sie überdauern je nach Stoff extrem lange in der Umwelt und heißen auch Ewigkeitschemikalien. Dabei können sie sich immer mehr anreichern.