Catherine Maree Holliday aus der Schweiz wurde als Finalistin für den mit USD 250'000 dotierten Aster Guardians Global Nursing Award 2025 ausgewählt

GENF und DUBAI, VAE, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Catherine Maree Holliday, eine weltweit anerkannte Führungspersönlichkeit im Pflegebereich mit Sitz in der Schweiz, wurde zu einer der 10 Finalisten für den Aster Guardians Global Nursing Award 2025 ernannt. Sie wurde aus über 100.000 Nominierungen aus 199 Ländern ausgewählt. Catherine's Pionierarbeit bei der Einbindung von Patientenstimmen in die Gesundheitsreform und beim Aufbau von Pflegemodellen unter der Leitung von Krankenschwestern hat ihr internationale Anerkennung eingebracht. Der Gewinner wird am 26. Mai 2025 bei einer prestigeträchtigen Zeremonie in Dubai bekannt gegeben und erhält einen Hauptpreis in Höhe von 250.000 USD.

Als Gründerin des Centre for Community-Driven Response ist Catherine die Architektin von PEEK, einer der weltweit größten Datenbanken für Patientenerfahrungen. Ihr auf Telemedizin basierendes Pflegekonzept, das in Australien erprobt und für Krisenregionen angepasst wurde, hat das Management chronischer und seltener Krankheiten sowohl in Industrieländern als auch in Regionen mit begrenzten Ressourcen verändert. Sie hat intensiv mit der WHO, GAVI und globalen Patientennetzwerken zusammengearbeitet, um die Gesundheitssysteme von Grund auf neu zu gestalten.