1 Value-Aktienfonds mit 606 % Performance, der den MSCI World übertrifft

Die in Zürich (Schweiz) ansässige Quantex AG konzentriert sich seit ihrer Gründung 2003 auf Value-Aktien und erzielt damit große Erfolge. So hat ihr erfolgreichster Fonds, der Quantex Global Value , bis heute bereits ein verwaltetes Vermögen von 1,49 Milliarden Schweizer Franken (16.05.2025) erreicht.

So investiert der Quantex Global Value Fund

Seine Investmentphilosophie fasst er mit den zwei einfachen Worten „Keinen Unsinn“ zusammen.

Im Mittelpunkt stehen nicht schöne Geschichten, die oft um gerade sehr gefragte Aktien aufgebaut werden, und auch keine komplexen Strategien, sondern nur Bewertungen, Zahlen und langfristige Partnerschaften. So ist das Fondsmanagement selbst signifikant an den eigenen Fonds Quantex Global Value Fund, Quantex Multi Asset Fund, Quantex Strategic Precious Metal Fund und Spectravest Fund beteiligt.

Auch wenn sich Peter Frech beim Management des Quantex Global Value Funds auf günstig bewertete Value-Titel konzentriert, wechselt er je nach Marktlage die Ausrichtung zwischen Zyklikern (Deep Value) und Qualitätswerten.

„Je nach Marktlage rotieren wir zudem unseren Value-Stil zwischen dem Deep-Value-Ansatz Grahams und dem Qualitätsansatz von Buffett. Ist viel Stress und Angst im Markt, zum Beispiel wie während des Corona-Crashs 2020, verlieren Zykliker viel stärker als stabile Qualitätsaktien. Die Bewertungsunterschiede weiten sich aus. Zykliker sind dann sehr günstig und man wird für das zyklische Risiko ausreichend entschädigt. In Phasen, in denen an der Börse Optimismus herrscht, sind die Bewertungsunterschiede zwischen den Zyklikern und den Qualitätsunternehmen eher schmal. Dann liegt der Value für uns in der Qualität und wir kaufen qualitativ hochwertige Firmen nach Buffetts Philosophie. Diese Value-Rotation erklärt einen großen Teil unserer langfristigen Outperformance“, so Quantex im neuesten Newsletter.

Zur Aktienvorselektion bedienen sich Peter Frech und seine Analysten Moritz Nebel und Livio Arpagaus quantitativen Screenings mit Kennziffern wie Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, Eigenkapitalquote, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Gewinnwachstum und Altman-Z-Score.

Im Anschluss prüft das Team die Unternehmen noch einmal in Handarbeit, um daraus ein gleichgewichtetes Portfolio zusammenzustellen. „Die langfristige Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt wurde ohne große Einzelwetten, sondern mit 30 bis 40 gleichgewichteten Titeln erreicht. Generell basiert unsere Anlagestrategie nicht darauf, die großen Gewinner von morgen zu finden, sondern vor allem die potenziell größten Verlierertitel zu meiden“, so Quantex.

Besser als der Markt

Die langfristige Performance kann sich sehen lassen.

So haben die Anteile seit Fondsauflage im Juli 2008 in Euro gerechnet bisher 605,9 Prozent zugelegt, während der MSCI-World-Index ebenfalls in Euro 407,4 Prozent gestiegen ist (Stand: Ende April 2025).

Quelle: fondsdiscount.de

Obwohl sich der Quantex Global Value Fund aufgrund des hohen Fondsvolumens seit November 2022 in einem Softclosing befindet, was bedeutet, dass Anleger nur bei Rückgabe von Anteilen neu investieren können, ist er auch über die Börse ohne Ausgabeaufschlag handelbar.

Fazit

Der Quantex Global Value Fund ist ein unaufgeregter Value-Aktienfonds, der in solide Unternehmen mit niedriger Bewertung investiert, sich deshalb einer kontinuierlichen Entwicklung erfreut und von Morningstar mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet wird.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte